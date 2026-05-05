Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!
Usta yazarlar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan başkanlık seçimini, aday olacak isimleri ve yeni sezon öncesi kadro planlamasında yapılması gereken hamleleri değerlendirdi. İşte o ifadeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:07
"ATEŞTEN GÖMLEĞE BENZİYOR"
LEVENT TÜZEMEN: Bu isimler heyecan yaratır tabii ki ama Mourinho heyecan yaratmayacak bir hoca mıydı? F.Bahçe'de ciddi bir başkanlık yarışı var ama isimlerin birbirleriyle de söylemler düzeyinde ciddi sataşmaları var. F.Bahçe'deki başkanlık, ateşten gömleğe benziyor.
"AZİZ YILDIRIM'IN ADAY OLMAYACAĞINA EMİNİM"
AHMET ÇAKAR: Bu isimleri getirmek teknik olarak çok zor. Diyelim ki Aydınlar, 'Klopp'u getireceğim' dedi. Seçimi kazanamazsa ne olacak? Klopp yancı bir antrenör mü ki Aydınlar'ın seçimi kazanmasını bekleyecek. F.Bahçe'de bilinen üç aday var. Aydınlar, Safi ve Göktürk… Kim kazanır bilmem ama Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağına eminim. Bir sene için gelip olası bir başarısızlıkta efsane imajını asla yerle bir etmez.
"ÇAĞIN FUTBOLU TEMPO İSTİYOR"
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin seçilecek yönetiminin içinde mutlaka futboldan iyi anlayan kişi veya kişilerin olması lazım. Ayrıca Avrupa'daki en önemli futbol maçları evimize kadar geliyor. Futbol tamamen atletizme dönmüş durumda. F.Bahçe'nin öncelikle ismi olan ama fizik gücü çok yetersiz yeteneklerden kurtulması gerek. Örnek verirsek; Talisca ile herkesin göklere çıkardığı Asensio… Çağın futbolu tempo istiyor, bir kişinin dahi koşmamasına, defans yapmamasına tahammül yok.
