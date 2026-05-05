CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

Usta yazarlar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan başkanlık seçimini, aday olacak isimleri ve yeni sezon öncesi kadro planlamasında yapılması gereken hamleleri değerlendirdi. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:07
Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine çevrildi.

Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

Sabah Spor'un yazarları, usta yorumcu Murat Özbostan'ın "F.Bahçe'de tek gündem seçim. Klopp ve Conte isimleri heyecan yarattı. Bu hocalardan birini getiren aday, seçimde öne geçer mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte o ifadeler...

Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

"SULAR ÇOK ISINACAK"

GÜRCAN BİLGİÇ: Dört adayın isminin geçtiği, en az üç adayın yarışacağı bir kongre bekliyoruz. Üstelik bir yıllığına gelecekler. Aziz Yıldırım'ın seçime girmesine kesin gözüyle bakıyorduk. Amiral ekibinden bir isim ile konuştuğumda, "Girmeyecek" dedi. Barış Göktürk ile arasında organik bir ilişki var. Birisi varsa, diğeri olmayacak. Hakan Safi seçime palyatif yaklaşıyor. "Parayı verelim, en iyilerini alalım, onlar da bizi şampiyon yapsın"… Bu stratejide yönetimini oluşturup, güçlü bir bütçe ile hareket edecek. Mehmet Ali Aydınlar için "3 Temmuz" plağı yine devrede. İtibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu algıları yıkacak söylemi ve belgeleri olduğunu biliyorum. Aydınlar'ın, kısa vadede ciddi bir finansman yaratıp, transferleri fonlayıp, ardından camianın bütünleşmesini istediği biliyorum. Göktürk ile görüşüp, ekibinde yer almasını istemesi bu yüzden. Aydınlar'ın, Ali Koç'a göre şanslı tarafı, 'Sattığın kadar al' gibi bir kelepçesi olmaması. Kulübe aktaracağı bütçeyi, sponsorlar üstünden kontrat haline getirdiğinde limitlerini de açacak. Bankalar Birliği'nden çıkıldığı için de gelirlerini istediği gibi kullanabilecek. Bugün şampiyonlukları nasıl kazanacağını bir tek Barış Göktürk anlattı. Bir hafta sonra adaylar imza toplamaya başlayacaklar. Yani; sular daha ılık, ısınmadı.

Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

"ATEŞTEN GÖMLEĞE BENZİYOR"

LEVENT TÜZEMEN: Bu isimler heyecan yaratır tabii ki ama Mourinho heyecan yaratmayacak bir hoca mıydı? F.Bahçe'de ciddi bir başkanlık yarışı var ama isimlerin birbirleriyle de söylemler düzeyinde ciddi sataşmaları var. F.Bahçe'deki başkanlık, ateşten gömleğe benziyor.

Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

"AZİZ YILDIRIM'IN ADAY OLMAYACAĞINA EMİNİM"

AHMET ÇAKAR: Bu isimleri getirmek teknik olarak çok zor. Diyelim ki Aydınlar, 'Klopp'u getireceğim' dedi. Seçimi kazanamazsa ne olacak? Klopp yancı bir antrenör mü ki Aydınlar'ın seçimi kazanmasını bekleyecek. F.Bahçe'de bilinen üç aday var. Aydınlar, Safi ve Göktürk… Kim kazanır bilmem ama Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağına eminim. Bir sene için gelip olası bir başarısızlıkta efsane imajını asla yerle bir etmez.

Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

"ÇAĞIN FUTBOLU TEMPO İSTİYOR"

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin seçilecek yönetiminin içinde mutlaka futboldan iyi anlayan kişi veya kişilerin olması lazım. Ayrıca Avrupa'daki en önemli futbol maçları evimize kadar geliyor. Futbol tamamen atletizme dönmüş durumda. F.Bahçe'nin öncelikle ismi olan ama fizik gücü çok yetersiz yeteneklerden kurtulması gerek. Örnek verirsek; Talisca ile herkesin göklere çıkardığı Asensio… Çağın futbolu tempo istiyor, bir kişinin dahi koşmamasına, defans yapmamasına tahammül yok.

G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
F.Bahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den kararlılık mesajı: Terörsüz Türkiye'nin arkasındayız | Yunanistan'a ve Macron'a uyarı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Jankat Yılmaz gelişmesi!
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 20 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal-Atletico Madrid maç bilgileri! Arsenal-Atletico Madrid maç bilgileri! 10:45
Timberwolves, Spurs'ü yendi! Timberwolves, Spurs'ü yendi! 10:35
"Okan Buruk'u yollamak intihar olur" "Okan Buruk'u yollamak intihar olur" 10:21
Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final şansı! Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final şansı! 10:19
G.Saray'da Jankat Yılmaz gelişmesi! G.Saray'da Jankat Yılmaz gelişmesi! 10:04
Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta? 09:56
Daha Eski
Türkiye hentbol 50. yıl kupası! Türkiye hentbol 50. yıl kupası! 09:49
Milli atıcılar Avrupa şampiyonasında! Milli atıcılar Avrupa şampiyonasında! 09:28
F.Bahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! F.Bahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! 09:28
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 20 oyuncu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 20 oyuncu... 09:26
Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. 00:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! 00:23