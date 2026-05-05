Usta yazarlar Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi!

"SULAR ÇOK ISINACAK" GÜRCAN BİLGİÇ: Dört adayın isminin geçtiği, en az üç adayın yarışacağı bir kongre bekliyoruz. Üstelik bir yıllığına gelecekler. Aziz Yıldırım'ın seçime girmesine kesin gözüyle bakıyorduk. Amiral ekibinden bir isim ile konuştuğumda, "Girmeyecek" dedi. Barış Göktürk ile arasında organik bir ilişki var. Birisi varsa, diğeri olmayacak. Hakan Safi seçime palyatif yaklaşıyor. "Parayı verelim, en iyilerini alalım, onlar da bizi şampiyon yapsın"… Bu stratejide yönetimini oluşturup, güçlü bir bütçe ile hareket edecek. Mehmet Ali Aydınlar için "3 Temmuz" plağı yine devrede. İtibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu algıları yıkacak söylemi ve belgeleri olduğunu biliyorum. Aydınlar'ın, kısa vadede ciddi bir finansman yaratıp, transferleri fonlayıp, ardından camianın bütünleşmesini istediği biliyorum. Göktürk ile görüşüp, ekibinde yer almasını istemesi bu yüzden. Aydınlar'ın, Ali Koç'a göre şanslı tarafı, 'Sattığın kadar al' gibi bir kelepçesi olmaması. Kulübe aktaracağı bütçeyi, sponsorlar üstünden kontrat haline getirdiğinde limitlerini de açacak. Bankalar Birliği'nden çıkıldığı için de gelirlerini istediği gibi kullanabilecek. Bugün şampiyonlukları nasıl kazanacağını bir tek Barış Göktürk anlattı. Bir hafta sonra adaylar imza toplamaya başlayacaklar. Yani; sular daha ılık, ısınmadı.