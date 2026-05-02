Fenerbahçe'nin Galatasaray'a RAMS Park'ta 3-0 yenilmesinin ardından yönetim kararıyla görevden alınan Domenico Tedesco, dün Türkiye'den ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra'ya vedasında olduğu gibi İstanbul'dan ayrıldığı sırada da İtalyan teknik adamı yalnız bırakmadı ve çiçeklerle uğurladı. Coşkulu veda karşısında duygusal anlar yaşayan Tedesco, havalimanında kısa bir açıklama yaptı ve "Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Bütün iyi dileklerim onlarla olacak" dedi. F.Bahçeli taraftarlar da "Ne hocalar geldi ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!" tezahüratıyla Tedesco'yu yolcu etti. Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı, 2.00 puan ortalaması tutturmuştu.