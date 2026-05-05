Galatasaray'da kalede sıcak gelişme! Jankat Yılmaz...
Galatasaray'da gelecek sezon kiralıktan dönecek olan oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Cimbom'un Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilen kalecisi Jankat Yılmaz ile ilgili de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte sarı-kırmızılılarda genç eldiven için alınan karar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:04
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Cimbom'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu ilan etmek.
Okan Buruk önderliğinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda diğer yandan gelecek sezonun planlama çalışmaları da yapılıyor.
Cimbom'da son olarak İkas Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilen genç eldiven Jankat Yılmaz'ın geleceği belli oldu.
Bu sezon İkas Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilen kaleci Jankat Yılmaz, gelecek yıl takıma dahil olacak.
21 yaşındaki oyuncuyu yedek kaleci olarak takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini de uzatacak.
Genç eldivenin de gelecek yıl Galatasaray da kalmak istediği öğrenildi.