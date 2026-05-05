Usta yazarlardan Galatasaray eleştirisi: Okan Buruk'u yollamak...

"OKAN BURUK'UN DURUMU..." GÜRCAN BİLGİÇ: Performansı yetersiz, sadece kadroyu tamamlayanlar var. Herkes bu isimlere hakim. Icardi gibi aynı performansı sürdüremeyecek olanlar da var. Fakat gözden kaçırılan nokta, Okan Buruk'un durumu. Avrupa'dan teklifler geldiği konuşuluyor. Dört yıllık süreçte esas yorulan veya değişime ihtiyacı olan Okan Buruk olmasın… Özbek'in tek aday olarak gireceğinin neredeyse kesinleştiği bir kongrede hâlâ sözleşmesinin uzatılmamasına dikkat etmek gerekir.

"KOCA BİR LİGİ VE AVRUPA'YI GÖTÜREMEZSİNİZ" LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, yeni sezonda çok önemli transferler yapacak. Başkan Dursun Özbek, ön çalışmalara başladı, transfer startını önce şampiyonluk sonra da seçimin ardından verecektir. Eldeki oyuncuları, 'Ha' deyip gönderemiyorsun. Hepsinin pahalı ve devam eden sözleşmeleri var. Ben olsam İlkay, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ile yolları ayırır, Lang ve Sacha Boey ile ilgili opsiyonu kullanmam. İcardi'nin sözleşme talepleri kabul edilemez ve edilmemeli. G.Saray, öncelikle iyi bir kaleci almalı. Bu isim yabancı da olabilir. Ama Eyüp kalecisi Jankat ile koca bir ligi ve Avrupa'yı götüremezsin. Ayrıca Lemina, Torreria gibi oyuncuların yanına orta sahaya destek yapılmalı. Sara ve Singo'nun hatta Sanchez'in talipleri olursa gözden geçirilmeli.