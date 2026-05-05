Usta yazarlardan Galatasaray eleştirisi: Okan Buruk'u yollamak...
Usta yazarlar, Galatasaray'da Samsunspor karşısında alınan 4-1'lik şok edici mağlubiyeti ve sarı-kırmızılılarda yaz döneminde yaşanması beklenen gelişmeleri değerlendirdiler. İşte o ifadeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:22
"OKAN BURUK'UN DURUMU..."
GÜRCAN BİLGİÇ: Performansı yetersiz, sadece kadroyu tamamlayanlar var. Herkes bu isimlere hakim. Icardi gibi aynı performansı sürdüremeyecek olanlar da var. Fakat gözden kaçırılan nokta, Okan Buruk'un durumu. Avrupa'dan teklifler geldiği konuşuluyor. Dört yıllık süreçte esas yorulan veya değişime ihtiyacı olan Okan Buruk olmasın… Özbek'in tek aday olarak gireceğinin neredeyse kesinleştiği bir kongrede hâlâ sözleşmesinin uzatılmamasına dikkat etmek gerekir.
"KOCA BİR LİGİ VE AVRUPA'YI GÖTÜREMEZSİNİZ"
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, yeni sezonda çok önemli transferler yapacak. Başkan Dursun Özbek, ön çalışmalara başladı, transfer startını önce şampiyonluk sonra da seçimin ardından verecektir. Eldeki oyuncuları, 'Ha' deyip gönderemiyorsun. Hepsinin pahalı ve devam eden sözleşmeleri var. Ben olsam İlkay, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ile yolları ayırır, Lang ve Sacha Boey ile ilgili opsiyonu kullanmam. İcardi'nin sözleşme talepleri kabul edilemez ve edilmemeli. G.Saray, öncelikle iyi bir kaleci almalı. Bu isim yabancı da olabilir. Ama Eyüp kalecisi Jankat ile koca bir ligi ve Avrupa'yı götüremezsin. Ayrıca Lemina, Torreria gibi oyuncuların yanına orta sahaya destek yapılmalı. Sara ve Singo'nun hatta Sanchez'in talipleri olursa gözden geçirilmeli.
"OKAN BURUK'U YOLLAMAK İNTİHAR OLUR"
AHMET ÇAKAR: Okan Buruk'u yollamak intihar olur. Kadroda köklü revizyon çılgınlık olur, iyi giden bir şeyi bozmuş olursunuz. Tıpkı yıllar önce Lucescu'yu gönderip Fatih Terim'i getirmek gibi hatalı bir politikaya girmiş olursunuz. G.Saray'ın öyle büyük bir kadro değişikliğine ihtiyacı yok. Belki gönderilmesi gereken birkaç oyuncu ve alınması gereken birkaç oyuncu olabilir. Ama giden ve gelen sayılarıyla yüksek oranda oynarsanız, birçok dengeyi yerinden oynatırsınız.
"ICARDI İLE YOLLAR AYRILMALI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: 4 senelik bir serüven var. Tabii ki bir yeni yapılanma şart. Ama kimlerin gideceği konusunda yönetim ile teknik heyet karar verecek. Eğer isim vermem gerekiyorsa, başta Icardi ile bir an evvel yollar ayrılmalı. Bu, Okan Buruk'un da kafasını rahatlatacaktır.
"F.BAHÇE ZAFERİ HEZİMETİ GETİRDİ"
ÖZBOSTAN: Galatasaray, Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. RAMS Park'ta yapılan idman ve Kemerburgaz tesislerine oyuncuların arkadaş ve akrabalarının gelişi bu ağır yenilgide başrol oynadı mı? Ne dersiniz?
"FARKINDAYDI AMA ÖNLEYEMEDİ"
BİLGİÇ: Fenerbahçe galibiyeti ile tüm takım rahatladı. Yedi puanlık farkın üç maçta kapanmasının hepimiz mucize olduğunu biliyorduk, oyuncular da bu havaya girdiler. Samsunspor ise tam aksine maçı üst düzey konsantrasyon ile yaşadı. Okan hoca bu durumun farkındaydı ama önlemedi veya önleyemedi. Takım disiplininden çok uzak oynadılar. Kümede kalmak için puana ihtiyacı olan Antalyaspor da aynı ciddiyet ile gelecek. Yine topu birbirlerine bırakırlarsa, işleri zora girer.
"TARİHE GEÇECEK EN REZALET MAÇ"
TÜZEMEN: En tehlikeli an, zafer anıdır. Derbide F.Bahçe'yi farklı skorla yenmek G.Saraylı futbolcularda, 'Biz şampiyon olduk' havası yarattı. Oyuncular bulutlar üzerinde yürüyorlardı, Samsunspor o ayakları yere bastırdı. Okan Buruk bu sezon en doğru tespitini, F.Bahçe derbisinden sonra yapılan şampiyonluk kutlamalarından rahatsız olduğunu belirterek söyledi. Buruk, Samsun ile oynanacak zorlu maça dikkat çekmişti. Ancak hocanın sözleri zafer sarhoşluğuna giren oyuncuların bir kulağından girip öbür kulağından çıkmış. 4. şampiyonluk kazanıldığında o sezon için tarihe geçecek en rezalet maç, Samsunspor karşılaşması olacaktır. Bu arada Samsunspor Başkanı'nın, "G.Saray'ı eze eze yendik" söylemini ayıplıyorum. Güya kendisi Galatasaraylıymış! Ben bazı maçlarda RAMS Park'a gelip locada G.Saray'ı izlediğini biliyorum. Kazanırken de kaybederken de tutarlı ve kibar olmak gerekir.
"O MEŞALELİ İDMAN OLMASAYDI..."
ÇAKAR: Samsun yenilgisinin birçok temel faktörü var. Tabii ki öncelikle Samsunspor'un müthiş oyunu, isteği ve kadro kalitesi. Sonra G.Saray'dan kaynaklanan faktörleri sayabiliriz. Rehavet, konsantrasyon eksikliği, 'Nasıl olsa kazanıp şampiyon oluruz' düşüncesi bu hezimeti getirdi. 'Samsun'da şampiyon olup tur atacağız' diye düşünüp işi rehavete sokan herkes suçludur. Başında da Okan Buruk geliyor. Statta idman yapmak ne demek! 50 bin kişi gelmiş, meşaleler yanıyor. Bu durum ister istemez herkeste 'Bu iş bitti algısı' yaratıyor. O meşaleli idman olmasaydı G.Saray puan alır mıydı, tartışılır. Fakat sen, önden malzemeyi verip arkasından da 4 yersen, dünyanın her yerinde bu malzeme kullanılır.
"SEYİRCİSİ ÖNÜNDE ŞAMPİYON OLUR"
ÜRÜNDÜL: Mutlaka bunun etkisi var. Ama bizim toplum olarak olaylara bakış açımız değişik. Her maç kazanılacak veya kaybedilmeyecek diye bir şey yok. Örneğin; Arsenal senelerdir şampiyonluk peşinde koşuyor. 2 hafta önce 70 bin seyircisi önünde Bournemouth ile oynuyor. Kazansa hemen hemen şampiyon gibi. Maçı kaybettiler ama kimse 'Bu nasıl olur?' demiyor. G.Saray'ın büyük bir avantajı var. Zaten bu hafta Antalya maçını seyircisi önünde kazanıp şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum.
