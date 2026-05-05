CANLI İZLE | Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, Atletico Madrid’i konuk ediyor. Madrid’deki ilk randevuda Viktor Gyökeres ve Julián Álvarez’in karşılıklı penaltı golleriyle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan iki dev, bu kez final vizesi için kozlarını paylaşıyor. Eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltıların devreye gireceği bu tarihi gecede, kazanan taraf Münih’teki finalde Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu. Ev sahibi, Mikel Arteta yönetiminde kulüp tarihinin ikinci Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon Devler Ligi'nde bileği bükülmeyen tek takım olan Arsenal, 2006'dan bu yana süren final hasretine son vermeye kararlı. Sakatlıkları bulunan Kai Havertz ve Mikel Merino'dan yoksun olan Londra ekibi, ilk maçın golcüsü Viktor Gyökeres önderliğinde taraftarı önünde zafer arayacak. Konuk ekip ise Diego Simeone'nin asla pes etmeyen kimliğiyle Londra deplasmanında sürpriz peşinde. İlk maçın ikinci yarısında sergilediği baskılı oyunla beraberliği kurtaran Atletico Madrid, 2016'dan sonra ilk kez finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Antoine Griezmann ve Ademola Lookman ikilisi Arsenal savunmasını en çok zorlayacak isimler olacak. İşte Arsenal-Atletico Madrid maçının detayları!

Arsenal-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Arsenal-Atletico Madrid maçı 5 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

Arsenal-Atletico Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'ndaki dev mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Arsenal-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından CANLI ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

Arsenal-Atletico Madrid MAÇI HAKEMİ KİM?

Arsenal-Atletico Madrid mücadelesini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

Arsenal-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann

