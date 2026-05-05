Fenerbahçe'de yıldız isme 22 milyon Euro'luk resmi teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımdaki o yıldız isim için Alman ekibi Stuttgart'ın 22 milyon Euro'luk teklif sunduğu öğrenildi. Bundesliga temsilcisinin transferde oldukça ısrarlı olduğu vurgulandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında da işini zora sokmuş ve yönetim, alınan yenilginin ardından birtakım kararlar almıştı.

Alınan kararlar doğrultusunda, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, kulübü seçime götüreceğini açıklamıştı.

6-7 Haziran'da yapılacak seçimde göreve gelecek olan başkan ve teknik direktör, takımın yeni sezon planlamalarını uygulamaya başlayacak.

Bu doğrultuda, takıma yapılacak transferler kadar takımdan gidecek oyuncuların belirlenmesi de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye bu sezon RB Salzburg'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

STUTTGART'TAN RESMİ TEKLİF

Türkiye gazetesinin haberine göre, piyasa değeri 18 milyon avro olan 23 yaşındaki Malili oyuncu için Stuttgart, sarı-lacivertlilere 22 milyon avroluk resmi teklif yaptı. Alman ekibi ciddi alıcı olarak kapıda ancak nihai kararı yeni yönetim verecek.

AVRUPA LİGİ MAÇINDA RADARA GİRDİ

Stuttgart kurmayları ve teknik heyeti, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta oyuncunun sergilediği performanstan oldukça etkilendi.

"KESİNLİKLE TRANSFER EDİLMELİ"

Oyuncuyu özel olarak takibe alan scout ekibi, uzun süren gözlemlerin ardından yönetime "Kesinlikle transfer edilmeli" raporu sundu ve resmî süreç başladı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe'nin, Dorgeles Nene için 25 milyon avro bandında bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkarken 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

