Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 50. yıl özel organizasyonu olan Federasyon Kupası, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kadınlar ve erkeklerde toplam 16 takım kupa için mücadele edecek. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:00
Hentbol 50. Yıl Federasyon Kupası sahibini bulacak!

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası çeyrek final karşılaşmaları 6 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak. Federasyonun açıklamasına göre, erkeklerde ve kadınlarda 8'er toplam 16 takım, 6-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kupa için mücadele edecek.

THF 50. Yıl Federasyon Kupası'nda 6 Mayıs'taki çeyrek final karşılaşmaları Üsküdar Çamlıca Spor Salonu ve Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda, 7 Mayıs'taki yarı final ve 9 Mayıs'taki final maçları ise Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda kadınlar çeyrek final programı şöyle:

6 MAYIS ÇARŞAMBA

12.30 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Çamlıca)

12.30 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beykoz)

14.45 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Beykoz)

14.45 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Çamlıca)

KUPADA ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler çeyrek final programı ise şöyle:

6 MAYIS ÇARŞAMBA:

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Beykoz)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Çamlıca)

19.30 Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Beykoz)

19.30 Spor Toto-Güneysuspor (Çamlıca)

50. Yıl Federasyon Kupası, kadınlarda ve erkeklerde 9 Mayıs'ta Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda sahibini bulacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
