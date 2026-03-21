Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar hazırlıklarını sürdürdü!

Bizim Çocuklar hazırlıklarını sürdürdü!

A Milli Takımımız, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 22:14
Bizim Çocuklar hazırlıklarını sürdürdü!

A Milli Takımımız, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarında ikinci günü geride bıraktı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; video-analiz toplantısının ardından idman hazırlıkları için fitness salonuna geçen oyuncular, daha sonra A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

İkinci gün gerçekleştirilen antrenman, ilk gün yapılan idmanda yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Ay-Yıldızlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

A Millî Takımımız, 22 Mart Pazar günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

