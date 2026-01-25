CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku! Maça devam edemedi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku! Maça devam edemedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmada İsmail Yüksek sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 20:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 21:48
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku! Maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ederken, sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan İsmail Yüksek sakatlık yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, rakip ceza sahası önünde kendini yere bırakırken, hakem Cihan Aydın sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kenar yönetimine değişiklik işareti verilirken, İsmail 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

