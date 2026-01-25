Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku! Maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ederken, sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan İsmail Yüksek sakatlık yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, rakip ceza sahası önünde kendini yere bırakırken, hakem Cihan Aydın sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kenar yönetimine değişiklik işareti verilirken, İsmail 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER