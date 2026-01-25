CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea deplasmanda hata yapmadı!

Chelsea deplasmanda hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea, Crystal Palace'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 19:39
Chelsea deplasmanda hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Chelsea mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Estevao, 50. dakikada Joao Pedro ve 64. dakikada Enzo Fernandez (P) kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü ise 88. dakikada Chris Richards'tan geldi.

Crystal Palace'ta Adam Wharton 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Chelsea, Premier Lig'de 37 puana yükseldi. Crystal Palace ise 28 puanda kaldı.

