Bolu'da kazanan Arca Çorum FK!

Ziraat Türkiye Kupası
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:41
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Dk. 64 Abdulsamet Kırım), Işık Kaan Arslan (Dk. 84 Mert Çetin), Kouagba, Lima, Liço, Balburdia, Doğancan Davas (Dk. 90+3 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Barış Alıcı (Dk. 90 +3 Harun Alpsoy), Rasheed (Dk. 64 Baluta), Arda Usluoğlu

Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 90+7 Attamah), Moreira, Thiam (Dk. 32 Samudio), Ahmed Ildız (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Burak Çoban (Dk. 46 Aleksic)

Goller: Dk. 25 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK), Dk. 73 Doğancan Davas (Penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK), Dk. 54 Lima (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Balburdia (Boluspor)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
