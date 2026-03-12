Beşiktaş'ta Kevin Andrade transferinin iptal sebebi belli oldu!

Beşiktaş kış transfer döneminde kadrosuna pek çok önemli ismi dahil etti. Kadrosuna kattığı futbolcularla yükselişe geçen siyah-beyazlılar için transferde Kevin Andrade iddiaları gündeme gelmişti.

Son olarak siyah-beyazlılarda Kolombiyalı stoperin transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Beşiktaş'ta yönetimin Rus ekiplerinden Baltika Kaliningrad formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Ancak Sabah'ın haberine göre; transferin son anda iptal olmasında oyuncunun menajerinin talep ettiği yüksek komisyon bedeli neden oldu. Menajerin istediği rakamın kulüp yönetimi tarafından kabul edilmemesinden dolayı bu transfer rafa kalktı.

SERDAL ADALI VETO ETTİ!

Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da sürece müdahil olduğu ve transferi bizzat veto ettiği aktarıldı. Adalı'nın, "Beşiktaş'ın parası kıymetlidir." diyerek yüksek komisyon talebine onay vermediği öğrenildi.