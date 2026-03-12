CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Kevin Andrade transferinin iptal sebebi belli oldu!

Beşiktaş'ta Kevin Andrade transferinin iptal sebebi belli oldu!

Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna pek çok futbolcuyu kattı. Siyah-beyazlıların Kolombiyalı stoper Kevin Andrade ile de ilgilendiği öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta son olarak bu transferin neden gerçekleşmediği gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 15:52
Beşiktaş'ta Kevin Andrade transferinin iptal sebebi belli oldu!

Beşiktaş kış transfer döneminde kadrosuna pek çok önemli ismi dahil etti. Kadrosuna kattığı futbolcularla yükselişe geçen siyah-beyazlılar için transferde Kevin Andrade iddiaları gündeme gelmişti.

Son olarak siyah-beyazlılarda Kolombiyalı stoperin transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Beşiktaş'ta yönetimin Rus ekiplerinden Baltika Kaliningrad formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Ancak Sabah'ın haberine göre; transferin son anda iptal olmasında oyuncunun menajerinin talep ettiği yüksek komisyon bedeli neden oldu. Menajerin istediği rakamın kulüp yönetimi tarafından kabul edilmemesinden dolayı bu transfer rafa kalktı.

SERDAL ADALI VETO ETTİ!

Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da sürece müdahil olduğu ve transferi bizzat veto ettiği aktarıldı. Adalı'nın, "Beşiktaş'ın parası kıymetlidir." diyerek yüksek komisyon talebine onay vermediği öğrenildi.

Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada?
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
İBB'deki yolsuzluk davasında 4'üncü gün | İtirafçı Ümit Polat Ağaç A.Ş'deki rüşvet ağını anlattı: Liste verdiler "yukarısı istiyor" dediler
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada?
Milli futbolcumuz Aral Şimşir'den Trabzonspor itirafı!
F.Bahçe'de dikkat çeken gerçek! Devre arası transferleri...
Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland!
Alperen Şengün'den Nuggets'a 10 sayı
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
F.Bahçe'yi üzen haber! Senesi...
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk olacak!
Celta Vigo-Lyon maçı ne zaman?
Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i
Nottingham Forest-Midtjylland maçı ayrıntıları!