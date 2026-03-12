CANLI SKOR ANA SAYFA
Haaland'ın menajerinden Barcelona iddialarına yanıt!

Haaland’ın menajerinden Barcelona iddialarına yanıt!

Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland’ın Barcelona’ya transfer olabileceği yönündeki iddialara menajeri Rafaela Pimenta’dan açıklama geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:52
Haaland’ın menajerinden Barcelona iddialarına yanıt!

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland hakkında son günlerde ortaya atılan Barcelona iddiaları gündemdeki yerini korurken, oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbol programı El Chiringuito TV'ye konuşan Pimenta, Barcelona ile olası bir transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Menajer, ne oyuncu tarafıyla ne de Barcelona yönetimiyle herhangi bir temasın gerçekleşmediğini ifade etti.

Barcelona'ya büyük saygı duyduklarını belirten Pimenta, Haaland'ın birkaç ay önce Manchester City ile sözleşmesini yenilediğini ve İngiliz kulübünde son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Başarılı golcünün kariyerinin şu an çok iyi ilerlediğini vurgulayan Pimenta, Manchester City'de her şeyin yolunda gittiğini ve transferle ilgili konuşulacak bir durumun bulunmadığını söyledi.

