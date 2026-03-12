CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor!

Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor!

Tottenham'da sadece 4 maça çıkan Igor Tudor krizi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2'lik ağır yenilgi sonrası Tottenham'da oyuncuların Tudor'a olan saygısını kaybettiği belirtildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 16:14 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 16:37
Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor!

Tottenham Hotspur'da sadece 4 maça çıkan Igor Tudor krizi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2'lik ağır yenilgi sonrası Tottenham'da oyuncuların Tudor'a olan saygısını kaybettiği belirtildi. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e yenildiği mücadelede Hırvat teknik adamın maçın 17. dakikasında kaleci Antonin Kinsky'yi oyundan çıkarması gündem olmuştu.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Ligde küme düşme hattında yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde şansı son derece azalan Tottenham'da özellikle yıldız oyuncuların Tudor'a olan saygılarını kaybettikleri ve motivasyon eksikliği yaşadıkları aktarıldı.

Independent'ın haberine göre; Tudor başarısızlığın sembolü olarak görülüyor aynı zamanda Spurs, ligde son yarım yüzyıldaki en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor ve tarihinde ilk kez üst üste altı maç kaybetti.

Thomas Frank'le sezona başlayan Kuzey Londra ekibi, alınan kötü sonuçların ardından yola Igor Tudor'la devam etme kararı almıştı fakat Manchester United'ın efsanevi yıldızı Gary Neville, Tudor'un işine son verileceğine yerine ise Sean Dyche'nın geçeceğini aktardı.

Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu…
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk mesaj: ABD üslerini vurmaya devam edeceğiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F. Karagümrük F.Bahçe maçının hakemi! İşte F. Karagümrük F.Bahçe maçının hakemi! 16:21
Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor! Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor! 16:14
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 16:06
Beşiktaş'ta transferin iptal sebebi belli oldu! Beşiktaş'ta transferin iptal sebebi belli oldu! 15:52
Bodrum FK deplasmanda Iğdır FK'yı devirdi! Bodrum FK deplasmanda Iğdır FK'yı devirdi! 15:33
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 15:29
Daha Eski
Milli futbolcumuz Aral Şimşir'den Trabzonspor itirafı! Milli futbolcumuz Aral Şimşir'den Trabzonspor itirafı! 14:43
F.Bahçe'de dikkat çeken gerçek! Devre arası transferleri... F.Bahçe'de dikkat çeken gerçek! Devre arası transferleri... 13:57
Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland! Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland! 13:41
Alperen Şengün'den Nuggets'a 10 sayı Alperen Şengün'den Nuggets'a 10 sayı 13:34
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 13:21
F.Bahçe'yi üzen haber! Senesi... F.Bahçe'yi üzen haber! Senesi... 12:57