Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor!

Tottenham Hotspur'da sadece 4 maça çıkan Igor Tudor krizi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2'lik ağır yenilgi sonrası Tottenham'da oyuncuların Tudor'a olan saygısını kaybettiği belirtildi. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e yenildiği mücadelede Hırvat teknik adamın maçın 17. dakikasında kaleci Antonin Kinsky'yi oyundan çıkarması gündem olmuştu.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Ligde küme düşme hattında yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde şansı son derece azalan Tottenham'da özellikle yıldız oyuncuların Tudor'a olan saygılarını kaybettikleri ve motivasyon eksikliği yaşadıkları aktarıldı.

Independent'ın haberine göre; Tudor başarısızlığın sembolü olarak görülüyor aynı zamanda Spurs, ligde son yarım yüzyıldaki en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor ve tarihinde ilk kez üst üste altı maç kaybetti.

Thomas Frank'le sezona başlayan Kuzey Londra ekibi, alınan kötü sonuçların ardından yola Igor Tudor'la devam etme kararı almıştı fakat Manchester United'ın efsanevi yıldızı Gary Neville, Tudor'un işine son verileceğine yerine ise Sean Dyche'nın geçeceğini aktardı.