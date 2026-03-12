Bayern Münih-Anadolu Efes MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague'in 31. haftasında Bayern Münih ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik kayıplar yaşayan temsilcimiz, 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. sırada yer alıyor. Zorlu Almanya deplasmanında 13 galibiyet ve 17 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih'e karşı hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, kazanmanın yollarını arayacak. Basketbolseverler ise "Bayern Münih-Anadolu Efes maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:45
EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. Bu sezon temsilcimiz, 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor ve her maç üst sıralara yükselmek için hayati önem taşıyor. Almanya'da 13 galibiyet 17 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih karşısında zorlu bir mücadele bekleyen Anadolu Efes, galibiyet serisine başlamak istiyor. Basketbolseverler maçın canlı yayın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 31. haftasında oynanacak Bayern Münih-Anadolu Efes maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanacak Bayern Münih-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH İLE ANADOLU EFES ARASINDA 6. RANDEVU

EuroLeague'in 31. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Bayern Münih ile Anadolu Efes 6. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırken, 1 mücadeleyi ise Bayern Münih üstün tamamladı.

