Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Yarıştığı üç kulvarda da şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da yönetim, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

2026/27 sezonu öncesi de geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi çok sayıda yıldız transferi yapması beklenen sarı-kırmızılılarda gözler yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.