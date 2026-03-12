Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ismi gündemden düşmüyor. İtalyan basını, milli yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 16:06
"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
"BİR GÜN GALATASARAY FORMASI GİYECEK"
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." demişti.
Çizme basını, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili Galatasaraylıları heyecanlandıran bir haber yayımladı.
INTER SATMAYI DÜŞÜNÜYOR
Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.
Haberde, İtalyan devinin deneyimli oyuncuyu 2027 yılında bitecek olan sözleşmesinden önce, takımdan bedelsiz olarak ayrılmasını önlemek amacıyla yazın satmak istediği aktarıldı.
Galatasaray'ın Hakan'a olan ilgisinin devam ettiği ve Arap kulüplerinin de milli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.