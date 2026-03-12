CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ismi gündemden düşmüyor. İtalyan basını, milli yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 16:06
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Yarıştığı üç kulvarda da şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da yönetim, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

2026/27 sezonu öncesi de geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi çok sayıda yıldız transferi yapması beklenen sarı-kırmızılılarda gözler yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Cimbom, hem yaz hem de kış transfer döneminde milli futbolcu için Inter'e teklif yapmış ancak İtalyan ekibi teklifleri yetersiz bularak reddetmişti.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

"BİR GÜN GALATASARAY FORMASI GİYECEK"

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." demişti.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Çizme basını, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili Galatasaraylıları heyecanlandıran bir haber yayımladı.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

INTER SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Haberde, İtalyan devinin deneyimli oyuncuyu 2027 yılında bitecek olan sözleşmesinden önce, takımdan bedelsiz olarak ayrılmasını önlemek amacıyla yazın satmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Galatasaray'ın Hakan'a olan ilgisinin devam ettiği ve Arap kulüplerinin de milli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Beklenen haber geldi

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

