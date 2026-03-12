Fred için transfer hamlesi! Brezilya ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

RTI Esporte'nin haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico-MG, Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Fred için transfer girişimlerini artırdı.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun ayrılığına tamamen kapalı değil. Ancak sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden 33 yaşındaki futbolcu için bonservis talep ediliyor. Bu durum, olası transfer görüşmelerinde belirleyici unsurlardan biri olarak görülüyor.

Atletico-MG'de futbol operasyonlarından sorumlu yönetici Paulo Bracks'in, Fred'in durumunu sezonun ilk transfer döneminden bu yana yakından takip ettiği belirtiliyor. Kulüp içindeki değerlendirmelerde ise somut bir adımın büyük ihtimalle yaz transfer döneminde atılabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Fred'in de Brezilya'ya dönme fikrine tamamen kapalı olmadığı aktarılıyor. Deneyimli futbolcunun, Atletico-MG yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde bu ihtimali olumlu karşıladığı, ancak Avrupa sezonunun tamamlanmasını bekleyerek uluslararası piyasadaki seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Atletico-MG yönetimi ise süreci aceleye getirmeyi düşünmüyor. Brezilya ekibi, oyuncunun durumunu yakından izleyerek doğru zamanda adım atmanın transferde olumlu bir sonuç getirebileceğine inanıyor.