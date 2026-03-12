CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fred için transfer hamlesi! Brezilya ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

Fred için transfer hamlesi! Brezilya ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı Fred için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilya basınına göre ülkesinden bir kulüp oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:08
Fred için transfer hamlesi! Brezilya ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

RTI Esporte'nin haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico-MG, Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Fred için transfer girişimlerini artırdı.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun ayrılığına tamamen kapalı değil. Ancak sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden 33 yaşındaki futbolcu için bonservis talep ediliyor. Bu durum, olası transfer görüşmelerinde belirleyici unsurlardan biri olarak görülüyor.

Atletico-MG'de futbol operasyonlarından sorumlu yönetici Paulo Bracks'in, Fred'in durumunu sezonun ilk transfer döneminden bu yana yakından takip ettiği belirtiliyor. Kulüp içindeki değerlendirmelerde ise somut bir adımın büyük ihtimalle yaz transfer döneminde atılabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Fred'in de Brezilya'ya dönme fikrine tamamen kapalı olmadığı aktarılıyor. Deneyimli futbolcunun, Atletico-MG yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde bu ihtimali olumlu karşıladığı, ancak Avrupa sezonunun tamamlanmasını bekleyerek uluslararası piyasadaki seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Atletico-MG yönetimi ise süreci aceleye getirmeyi düşünmüyor. Brezilya ekibi, oyuncunun durumunu yakından izleyerek doğru zamanda adım atmanın transferde olumlu bir sonuç getirebileceğine inanıyor.

G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu…
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada?
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk mesaj: ABD üslerini vurmaya devam edeceğiz
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom'un maçı tarafsız sahada oynanacak Türk Telekom'un maçı tarafsız sahada oynanacak 17:52
Beşiktaş'ın Gençler mesaisi devam etti Beşiktaş'ın Gençler mesaisi devam etti 17:37
İşte F. Karagümrük F.Bahçe maçının hakemi! İşte F. Karagümrük F.Bahçe maçının hakemi! 16:21
Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor! Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor! 16:14
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 16:06
Beşiktaş'ta transferin iptal sebebi belli oldu! Beşiktaş'ta transferin iptal sebebi belli oldu! 15:52
Daha Eski
Bodrum FK deplasmanda Iğdır FK'yı devirdi! Bodrum FK deplasmanda Iğdır FK'yı devirdi! 15:33
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 15:29
Milli futbolcumuz Aral Şimşir'den Trabzonspor itirafı! Milli futbolcumuz Aral Şimşir'den Trabzonspor itirafı! 14:43
F.Bahçe'de dikkat çeken gerçek! Devre arası transferleri... F.Bahçe'de dikkat çeken gerçek! Devre arası transferleri... 13:57
Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland! Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland! 13:41
Alperen Şengün'den Nuggets'a 10 sayı Alperen Şengün'den Nuggets'a 10 sayı 13:34