Haberler Galatasaray Dünya devlerinden İstanbul'a Osimhen çıkarması! Liverpool maçında izlediler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, dev kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İki dünya devinin 27 yaşındaki golcüyü Galatasaray-Liverpool maçında izlemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:54
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final avantajını kaptı.

Aslan'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

Galatasaray'da alınan tarihi zaferin mimarlarından biri de Victor Osimhen oldu.

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Lemina'nın attığı golün asistini yaptı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana terlettiği sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sürdüren Osimhen, sezon başında Avrupa devlerinin ve Suudi Arabistan'ın ilgisine rağmen kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi tercih etmişti.

Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu dile getiren Osimhen'e dev kulüplerin ilgili devam ediyor.

REAL MADRID VE PSG YETKİLİLERİ İSTANBUL'A GELDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Real Madrid ve PSG temsilcileri, Victor Osimhen'i Galatasaray-Liverpool maçında tribünden takip etti.

İki takımın da Nijeryalı süper yıldız için sezon sonunda resmi teklif yapması bekleniyor.

EN AZ 150 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Osimhen'i satmayı düşünmese de görüşme için en az 150 milyon Euro isteyeceği ve bu bedelin altındaki tekliflerin kesinlikle değerlendirilmeyeceği öğrenildi.


