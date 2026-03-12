CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Genk-Freiburg maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genk-Freiburg maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 heyecanı, Belçika ve Alman ekollerini karşı karşıya getiriyor. Lig aşamasını 16 puanla 9. sırada tamamlayan ve play-off turunda Dinamo Zagreb’elemeyi başaran Genk, lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirerek doğrudan bu tura yükselen Freiburg’u konuk ediyor. Nicky Hayen yönetimindeki Genk, evinde ofansif bir futbolla avantaj ararken; Julian Schuster’in Freiburg’u, Alman disipliniyle deplasmandan tur kapısını aralayacak bir skorla dönmek niyetinde. Peki Genk-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:35
Genk-Freiburg maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genk-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cegeka Arena'daki kritik mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Ev sahibi Genk, play-off turunda Zagreb karşısında özellikle deplasmandaki 3-1'lik galibiyetiyle dikkat çekmişti. Belçika ekibinde gözler, ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla dikkat çeken Daan Heymans üzerinde olacak. Konuk ekip Freiburg cephesinde ise orta sahanın önemli ismi Maximilian Eggestein, son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda ve bu akşam forma giyemeyecek. Freiburg'da ayrıca Vincenzo Grifo, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olma unvanını tek başına ele geçirmek için sahada olacak. İşte Avrupa'da gecenin en dengeli eşleşmelerinden biri olarak gösterilen maça dair tüm detaylar...

Genk-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Genk-Freiburg mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Genk-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Genk-Freiburg maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Genk-Freiburg MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Genk-Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genk: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Freiburg: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila

