CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Lille-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 heyecanı dev bir eşleşmeye sahne oluyor. Lig aşamasını 12 puanla 18. sırada bitirdikten sonra play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Lille, lig aşamasını 21 puanla 2. sırada tamamlayarak doğrudan bu tura yükselen Aston Villa ile karşılaşıyor. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Fransa deplasmanından avantajla dönmeyi hedeflerken; Lille, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atarak Birmingham öncesi umutlanmak niyetinde. Peki Lille-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:14
Lille-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Lille-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak olan bu zorlu mücadelede her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Ev sahibi Lille'de, sakatlıkları süren Ethan Mbappe, Osame Sahraoui ve Ousmane Toure bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise durum daha kritik; orta sahanın önemli isimleri Youri Tielemans, John McGinn ve Boubacar Kamara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İşte Avrupa'da gecenin en zorlu randevularından birine dair tüm detaylar...

Lille-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Lille-Aston Villa mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Lille-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Aston Villa maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Lille-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre, Bouaddi; Haraldsson, Giroud, Correia

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Luiz, Onana; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

ASpor CANLI YAYIN

2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi!
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
PKK'dan "dağdan inme" pazarlığı! Elebaşı Duran Kalkan'dan şantaj girişimi: "Evine gitmek için yanıp tutuşan insanlar yok"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna-Roma maç bilgileri! Bologna-Roma maç bilgileri! 10:58
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! 10:54
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 10:53
Panathinaikos-Real Betis maçı hakkında! Panathinaikos-Real Betis maçı hakkında! 10:44
Stuttgart-Porto maçı detayları! Stuttgart-Porto maçı detayları! 10:09
F.Bahçe'de büyük sorun! F.Bahçe'de büyük sorun! 09:33
Daha Eski
Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı detayları! Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı detayları! 09:27
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi! 09:22
F.Bahçe'ye Amrabat şoku! F.Bahçe'ye Amrabat şoku! 09:21
Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! 09:16
Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor 09:00
Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! 08:56