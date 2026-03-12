Lille-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Lille-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak olan bu zorlu mücadelede her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Ev sahibi Lille'de, sakatlıkları süren Ethan Mbappe, Osame Sahraoui ve Ousmane Toure bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise durum daha kritik; orta sahanın önemli isimleri Youri Tielemans, John McGinn ve Boubacar Kamara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İşte Avrupa'da gecenin en zorlu randevularından birine dair tüm detaylar...

Lille-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Lille-Aston Villa mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Lille-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Aston Villa maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Lille-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre, Bouaddi; Haraldsson, Giroud, Correia

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Luiz, Onana; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins