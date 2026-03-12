CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan transferde Eric Martel hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine Alman ön libero Eric Martel'i aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

12 Mart 2026 Perşembe 11:43
Gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Alman ön libero Eric Martel ile ilgileniyor.

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer radarına giren Martel, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekiyor. Celtic, Fiorentina ve Stuttgart'ın da oyuncunun peşinde olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Köln formasıyla 26 maçta görev alan Martel, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Alman oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

