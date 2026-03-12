CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Arseniy Batagov açıklaması! Sağlık durumu...

Trabzonspor'dan Arseniy Batagov açıklaması! Sağlık durumu...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Arseniy Batagov ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavililerden futbolcunun sağlık durumu için açıklama geldi. Ukraynalı oyuncunun Galatasaray derbisinde yer alıp almayacağı hakkında ise A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, canlı yayında önemli bilgiler paylaştı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 12:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 12:49
Trabzonspor'dan Arseniy Batagov açıklaması! Sağlık durumu...

Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

DERBİYE YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Ayrıca oyuncunn sağlık durumu hakkında A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel önemli gelişmeleri aktardı. Yunus Emre Sel, "Arseniy Batagov, yaşadığı sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek. Oyuncunun 15–20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor ve milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi planlanıyor." sözlerine yer verdi.

