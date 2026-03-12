Tedesco'dan kalede zorunlu değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor'u son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden sarı-lacivertliler, İstanbul ekibini mağlup ederek milli araya kayıpsız girmek istiyor. Ederson'un cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kalede kimin oynayacağını belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
2022'DE 9 GOLLÜ MAÇ
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 9 Ekim 2022'de Kadıköy'de oynandı. Sarı-lacivertliler 9 golün atıldığı müsabakayı 5-4'lük skorla kazanmayı başardı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet, lig tarihinin en gollü karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. 20 Nisan 1960'ta oynanan lig maçı ise 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
SON 8 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI
Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Sırp teknik adamla tek galibiyetini Antalyaspor karşısında elde ederken, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.
OLİMPİYAT'TA BU SEZON 3. KEZ
Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çimlerine bu sezon 3. kez çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin 17. haftasında Eyüpspor'a bu statta konuk olurken, Talisca, Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı. Fenerbahçe, 10 Ocak tarihinde ise Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Tedesco'nun öğrencileri 2-0'lık skorla maçı kazanırken, kupanın da sahibi oldu.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 5 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Anderson Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda en son Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, son 5 deplasman maçının 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular cuma günkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 17 Mart Salı günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında görev alamayacak.
KALE TARIK'A EMANET
Fenerbahçe'de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ederson'un yerine UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanan Nottingham Forest maçında başarılı bir performans sergileyen Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: TARIK, MERT, YİĞİT EFE, OOSTERWOLDE, LEVENT, KANTE, GUENDOUZI, NENE, ASENSIO, KEREM, CHERIF
