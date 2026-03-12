Tedesco'dan kalede zorunlu değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 11'i

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, cuma günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 9 beraberlikle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Samsunspor maçıyla birlikte 2 hafta sonra galibiyet elde eden Fenerbahçe, cuma günkü maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.