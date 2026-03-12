CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk olacak!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine yarın konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 12:00
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak. EuroLeague'de 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.

Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dolu müsabaka, basketbol tutkunlarıyla S Sport ekranlarında buluşacak.

