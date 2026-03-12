Alperen Şengün'den Denver Nuggets'a 10 sayı

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Denver Nuggets, Ball Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 129-93'lük skorla mağlup etti ve 40. galibiyetini kazandı. Denver'da Jamal Murray 30 sayıyla oynarken, Nikola Jokic de 16 sayı, 12 ribaund ve 13 asistle triple double yaptı. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 10 sayı, 3 asist, 3 blok ve 2 ribaund ile mücadele ederken, Amen Thompson da 16 sayı kaydetti.

KAWHI LEONARD 45 SAYI ATTI, CLIPPERS KAZANDI

Los Angeles Clippers ise Intuit Dome'da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 153-128'lik skorla yendi. Ligdeki 33. galibiyetini elde eden Clippers'ta Kawhi Leonard 45 sayıyla ön plana çıkarken, Bennedict Mathurin de 22 sayıyla oynadı. Bu sezonki 26. mağlubiyetini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards 36 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 128 - Cleveland Cavaliers: 122

New Orleans Pelicans: 122 - Toronto Raptors: 111

Utah Jazz: 117 - New York Knicks: 134

Sacramento Kings: 109 - Charlotte Hornets: 117

Denver Nuggets: 129 - Houston Rockets: 93

Los Angeles Clippers: 153 - Minnesota Timberwolves: 128