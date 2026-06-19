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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığı için Dirk Kuyt ile anlaşma sağlanmıştı. Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht'i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 13:50
Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun görevine son verilmesinin ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği son buldu.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Yönetim, daha önce üç kez sarı-lacivertlileri çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla 2026/27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ""Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken, yardımcı antrenörlük görevi için sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Dirk Kuyt ile anlaşma sağlanmıştı.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Sarı-lacivertliler, Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht'i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Hollanda ekibinin genel menajeri Hans de Zeeuw, Kuyt'ın Fenerbahçe'ye gidişine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

De Zeeuw, Dirk Kuyt için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunduğunu ve işlerin yürütülme biçiminden memnun olmadığını belirtti.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

"FENERBAHÇE ÖZÜR DİLEDİ"

De Telgraaf'a konuşan Hans de Zeeuw konuyla ilgili, "Önce teknik direktörle anlaşmaya varılmasının, daha sonra kulüple iletişime geçilmesinin garip olduğunu düşünüyorum. Önce FC Dordrecht ile iletişime geçip transfer koşullarını görüşselerdi daha doğru olurdu. Sonra oyuncuyla ya da bu durumda teknik direktörle oturup konuşurlardı. Doğru sıra bu olmalıydı. Bunun için özür dilediler. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor, ancak şimdilik anlaşmaktan çok uzaktayız. Henüz kesin bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt için ses getirecek iddia! Fenerbahçe özür diledi

Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinde 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.

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