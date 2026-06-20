Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, son 16 turu umutlarını yitirdi. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan milli futbolcuların gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o kareler...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 09:15
İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti.
Türkiye gruptaki son maçını ABD ile 26 Haziran'da TSİ 05.00'te oynayacak.
MAÇ SONU BÜYÜK YIKIM!
Öte yandan A Milli Takımımızın futbolcuları karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
Paraguay yenilgisi sonrası kendini yere bırakan birçok ismin üzüntüsü dikkat çekti.
Özellikle Mert Müldür, Kenan Yıldız, Deniz Gül, Can Uzun ve Merih Demiral'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
İŞTE O ANLAR:
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