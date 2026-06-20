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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, son 16 turu umutlarını yitirdi. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan milli futbolcuların gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o kareler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 09:15
Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye gruptan çıkma şansı kalmadı.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

İlk yarısı da Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelenin tek golü 2. dakikada Galarza'dan geldi. Paraguay 45+3. dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

Türkiye gruptaki son maçını ABD ile 26 Haziran'da TSİ 05.00'te oynayacak.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

MAÇ SONU BÜYÜK YIKIM!

Öte yandan A Milli Takımımızın futbolcuları karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

Paraguay yenilgisi sonrası kendini yere bırakan birçok ismin üzüntüsü dikkat çekti.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

Özellikle Mert Müldür, Kenan Yıldız, Deniz Gül, Can Uzun ve Merih Demiral'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gözyaşları maç sonuna damga vurdu! Milli futbolcuların duygusal anları kameralara yansıdı

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