İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini sonrası Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmesi beklenen Fenerbahçe, sürpriz bir karar alarak teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'e emanet etti. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan tecrübeli teknik adam, kadroda düşünmediği 11 ismi belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:26
YENİDEN İSMAİL KARTAL GELDİ
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir göreve Aykut Kocaman'ın geleceği konuşulurken sürpriz bir şekilde İsmail Kartal ile imzalar atıldı.
O İSİMLERİN BİLETİNİ KESTİ
İsmail Kartal'ın göreve gelir gelmez kalabalık olan kadroda yer açmak için gönderilecek isimleri belirledi.
Akşam'ın haberine göre, kiralıktan dönecek olan Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Dominik Livakovic, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan ve Emre Demir ile yollar ayrılacak.
Geri dönecek olan İrfan Can Kahveci ise yeniden takıma kazandırılacak.
Bunun dışında Kartal'ın Çağlar Söyüncü ve Fred başta olmak üzere geleceği merak konusu olan birçok isim için son kararını yakında vereceği öğrenildi.
EN AZ 5 TRANSFER
İsmail Kartal'ın takviye istediği bölgeler de belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcının stoper, sol bek, sağ kanat ve forvet bölgesi başta olmak üzere en az 5 transfer istediği öğrenildi.
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