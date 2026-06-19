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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini sonrası Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmesi beklenen Fenerbahçe, sürpriz bir karar alarak teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'e emanet etti. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan tecrübeli teknik adam, kadroda düşünmediği 11 ismi belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:26
İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de bir kez daha teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Transfer için çalışmalarına ve takviye yapılacak bölgeleri belirlemeye başlayan İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği yıldız isimler de belli oldu.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

YENİDEN İSMAİL KARTAL GELDİ

Geçtiğimiz sezon bir kez daha Süper Lig şampiyonluğunu rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, seçime gitmiş ve Aziz Yıldırım yeniden başkan olmuştu.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir göreve Aykut Kocaman'ın geleceği konuşulurken sürpriz bir şekilde İsmail Kartal ile imzalar atıldı.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

O İSİMLERİN BİLETİNİ KESTİ

İsmail Kartal'ın göreve gelir gelmez kalabalık olan kadroda yer açmak için gönderilecek isimleri belirledi.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Akşam'ın haberine göre, kiralıktan dönecek olan Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Dominik Livakovic, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan ve Emre Demir ile yollar ayrılacak.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Geri dönecek olan İrfan Can Kahveci ise yeniden takıma kazandırılacak.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Bunun dışında Kartal'ın Çağlar Söyüncü ve Fred başta olmak üzere geleceği merak konusu olan birçok isim için son kararını yakında vereceği öğrenildi.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

EN AZ 5 TRANSFER

İsmail Kartal'ın takviye istediği bölgeler de belli oldu.

İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 11 isim takımdan ayrılıyor

Tecrübeli çalıştırıcının stoper, sol bek, sağ kanat ve forvet bölgesi başta olmak üzere en az 5 transfer istediği öğrenildi.

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