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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası A Milli Futbol Takımımız Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Futbol Takımımız Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. İşte maçın detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 08:19
A Milli Futbol Takımımız Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2'nci dakikada Matias Galarza kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte A Milli Futbol Takımımız, 2'nci maçında da puanla tanışamadı ve 2026 Dünya Kupası grup aşamasında son maçlar öncesinde gruptan çıkma şansını yitirerek turnuvaya veda etti. Paraguay ise 3 puanı hanesine yazdırdı ve gruptan çıkmak için umudunu son maça taşıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD; Paraguay ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Türk taraftarlar, maçın oynandığı stadyumda çoğunluğu oluşturdu. Milli takım forması ve atkılarla stadyumdaki yerleri alan kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlıları maça hazırladı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar yürüyüşünde de sokaklar Türk bayraklarıyla donatılmıştı.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇINI 68 BİN 827 TARAFTAR TAKİP ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 68 bin 827 taraftar izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile oynadı. Müsabakaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, stadyumun büyük çoğunluğu oluştururken, bu mücadeleyi ise stadyumdan toplam 68 bin 827 taraftar takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-1.

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İlk 45 dakika Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutunda kaleci Gill uzanarak gole engel oldu.

48. dakikada soldan ceza sahası içine giren Kenan Yıldız, çaprazdan düzeltip sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gill'den seken top Ferdi'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Gill'de kaldı.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Deniz Gül kafayı vurdu, kaleci Gill gole izin vermedi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Can Uzun'un şutunda kaleci Gill'den seken topu Deniz Gül yakın mesafeden tamamladı ancak top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

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