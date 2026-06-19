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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Geçmişte en parlak dönemini İsmail Kartal yönetiminde yaşayan İrfan Can Kahveci, yeniden Fenerbahçe formasını giymeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş karar gündemde. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 11:46
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

İrfan Can Kahveci, yeni sezonda yeniden Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Geçen sezonun ilk bölümünde kadro dışı kalan deneyimli oyuncu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Takvim'de yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte İrfan Can'ın takımın önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en başarılı sezonlarından birini yaşamıştı.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en parlak sezonunu yaşayan milli futbolcu, 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

İsmail Kartal'ın, oyuncuyla ilgili olumlu görüşlerini yönetime ilettiği öne sürüldü.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Milli yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Halen Milli Takım ile Dünya Kupası'nda bulunan İrfan Can'ın, turnuva sonrası sarı-lacivertli ekibin kampına katılması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

KASIMPAŞA'DA 2 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci 16 maçta görev aldı.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Tecrübeli futbolcu 2 gollük katkı sağladı.

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