İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?
Geçmişte en parlak dönemini İsmail Kartal yönetiminde yaşayan İrfan Can Kahveci, yeniden Fenerbahçe formasını giymeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş karar gündemde. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 11:46
İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en başarılı sezonlarından birini yaşamıştı.
Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en parlak sezonunu yaşayan milli futbolcu, 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.
İsmail Kartal'ın, oyuncuyla ilgili olumlu görüşlerini yönetime ilettiği öne sürüldü.
Milli yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Halen Milli Takım ile Dünya Kupası'nda bulunan İrfan Can'ın, turnuva sonrası sarı-lacivertli ekibin kampına katılması bekleniyor.
KASIMPAŞA'DA 2 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci 16 maçta görev aldı.
Tecrübeli futbolcu 2 gollük katkı sağladı.
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