Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği ifade ediliyor. Hem oyuncunun düzenli forma şansı bulmak istemesi hem de teknik heyetin farklı bir savunma yapılanması planlaması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.