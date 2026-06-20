Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı
Galatasaray'da yeni sezon öncesi ayrılık rüzgarı esiyor. Sarı-kırmızılıların kadro planlamasında yer almayan Victor Nelsson'a İngiltere ve İtalya'dan talipler çıkarken, yönetimin transfer için kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 10:27
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak geçiren Danimarkalı savunmacı için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilen Nelsson'a Avrupa'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City ile İtalya'dan iki kulüp, 26 yaşındaki stoperin transferi için Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara başladı
Galatasaray cephesi ise oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.
Yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği ifade ediliyor. Hem oyuncunun düzenli forma şansı bulmak istemesi hem de teknik heyetin farklı bir savunma yapılanması planlaması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson, son iki sezonu kiralık olarak İtalyan ekiplerinde geçirmişti. Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Verona formasıyla 38 maçta görev aldı.
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