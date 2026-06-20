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Haberler Galatasaray Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ayrılık rüzgarı esiyor. Sarı-kırmızılıların kadro planlamasında yer almayan Victor Nelsson'a İngiltere ve İtalya'dan talipler çıkarken, yönetimin transfer için kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 10:27
Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılı ekipte gözler bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel isimlere çevrildi.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Teknik Direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda hareket eden yönetim, hem kadroya yapılacak takviyeler hem de gönderilecek oyuncular konusunda yoğun mesai harcıyor.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Galatasaray'da, gelen transfer teklifleri tek tek değerlendirmeye alınırken, ayrılması beklenen oyuncular arasında Victor Nelsson'un adı ön plana çıkıyor.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak geçiren Danimarkalı savunmacı için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilen Nelsson'a Avrupa'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Takvim'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City ile İtalya'dan iki kulüp, 26 yaşındaki stoperin transferi için Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara başladı

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Galatasaray cephesi ise oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

Yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği ifade ediliyor. Hem oyuncunun düzenli forma şansı bulmak istemesi hem de teknik heyetin farklı bir savunma yapılanması planlaması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hull City'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Görüşmeler başladı

2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson, son iki sezonu kiralık olarak İtalyan ekiplerinde geçirmişti. Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Verona formasıyla 38 maçta görev aldı.

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