Inter Turku-RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki yürüyüşünü sürdürmek adına Finlandiya deplasmanında hayati bir sınava çıkıyor. Temsilcimiz 1-1 biten Inter Turku maçının rövanşını kazanıp üst tura adını yazdırmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Inter Turku-Başakşehir maçını Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetiyor. Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ve Maarten Toeback yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote.

GALİBİYET ŞART

Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı.

MAÇIN GOLÜ