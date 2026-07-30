Midtjylland-Beşiktaş maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, tur biletini almak için Danimarka deplasmanında FC Midtjylland karşısına çıkıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde skor üstünlüğünü koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Oh

MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, 30 Temmuz 2026 Perşembe 20.00'de başlayacak. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks düdük çalacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını bir üst tura yazdıracak. Ev sahibi ekibin tek farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Midtjylland'ın iki veya daha fazla farklı galibiyetinde ise tur atlayan taraf Danimarka temsilcisi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör , 1-0'lık skor avantajını koruyarak turu atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

AVRUPA'DA DEPLASMANDA 130. MAÇ

Beşiktaş, Midtjylland ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 130. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 129 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 33'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.