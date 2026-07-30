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Beşiktaş Danimarka'da nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland deplasmanına çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ta tüm hesaplar tur üzerine yapılıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren siyah-beyazlılar, MCH Arena'da tur biletini almak için mücadele ediyor. Siyah-beyazlı futbolseverler arama motorlarında "Beşiktaş nasıl tur atlar?", "Beşiktaş'a tur için hangi skorlar yetiyor?", "Beşiktaş elenirse ne olur, hangi kupaya gider?" sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselmesini sağlayacak tüm skor ve tur ihtimalleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 17:58
Beşiktaş Danimarka'da nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi FC Midtjylland ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırmak için Danimarka'da kritik bir sınava çıkıyor. İstanbul'daki ilk mücadelede rakibini Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlı ekip, tur kapısını araladı. Mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolseverler, arama motorlarında "Beşiktaş nasıl tur atlar?", "Beşiktaş mağlup olursa tur atlar mı?", "Midtjylland - Beşiktaş maçı uzatmaya nasıl gider?" ve "Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselmesini sağlayacak tüm olasılıklar ve tur senaryoları...

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta elde edilen 1-0'lık galibiyet sayesinde Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye büyük bir avantajla başlıyor. Beşiktaş'ın alacağı her türlü galibiyette (1-0, 2-1, 2-0 vb.) siyah-beyazlı temsilcimiz doğrudan 3. eleme turuna yükselir. Karşılaşmanın berabere tamamlanması durumunda (0-0, 1-1, 2-2 vb.) skor avantajı Beşiktaş'ta olduğu için temsilcimiz tur atlayan taraf olur.

MAÇ HANGİ DURUMDA UZATMALARA GİDER?

Ev sahibi FC Midtjylland'ın müsabakayı 1-0, 2-1 veya 3-2 gibi tek farklı skorlarla kazanması halinde toplam skor eşitleneceği için (örneğin 1-1 veya 2-2) karşılaşma 15'er dakikalık iki uzat devreye taşınacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ HANGİ DURUMDA ELENİR?

Danimarka temsilcisinin karşılaşmayı 2-0, 3-1, 4-2 gibi en az iki farklı skorla kazanması durumunda tur atlayan taraf FC Midtjylland olacak ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, FC Midtjylland engelini aşarak adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdırması halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromsö (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLUR?

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda elenmesi halinde Avrupa macerasına veda etmeyecek; yoluna UEFA Şampiyonlar Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Beşiktaş elenmesi durumunda Konferans Ligi'nde Bohemian (İrlanda) - Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

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