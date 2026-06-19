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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir forvet transferi daha yapmaya hazırlanıyor. Adı Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anılan sarı-lacivertliler, bir başka yıldızı daha gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 14:49
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra başkanlık görevine oturmasının ardından çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, uzun süren teknik direktör belirsizliğine son noktayı koydu.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Kanarya, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, "Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken, ilk transfer de resmiyete kavuştu.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen eski yıldızı Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Kosovalı forvetin ardından bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen ve adı Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anılan Kanarya'dan bomba bir hamle geldi.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

SÖRLOTH ISRARI SÜRÜYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için yeniden devreye girdiğini yazdı.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Juventus'un da Norveçli forveti istediğini ve Atletico Madrid'in golcü futbolcu için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini belirtti.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha

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