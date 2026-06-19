Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Muriqi sonrası bir bomba daha
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir forvet transferi daha yapmaya hazırlanıyor. Adı Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anılan sarı-lacivertliler, bir başka yıldızı daha gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 14:49
Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, "Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken, ilk transfer de resmiyete kavuştu.
Sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen eski yıldızı Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.
Kosovalı forvetin ardından bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen ve adı Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anılan Kanarya'dan bomba bir hamle geldi.
SÖRLOTH ISRARI SÜRÜYOR
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için yeniden devreye girdiğini yazdı.
Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Juventus'un da Norveçli forveti istediğini ve Atletico Madrid'in golcü futbolcu için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini belirtti.
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