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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Galatasaray'ın geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz ekibi Porto'nun, 25 yaşındaki stoperi transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. Başarılı savunmacının geleceğine dair kararının ise netleştiği ifade ediliyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 14:36
Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Galatasaray'ın başarılı stoperi Wilfried Singo ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

25 yaşındaki savunmacı için Avrupa'dan birçok takımın devreye girdiği ve transfer çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Singo için özellikle Portekiz devi Porto'nun ciddi hamlelerde bulunduğu ve yıldız isme resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Africafoot'un haberine göre; Wilfried Singo, Porto'dan kendisine gelen teklifi reddetti. Fildişi Sahilli futbolcunun transferde daha yüksek takımları hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Porto'nun, Singo'yu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu yapmayı planladığı ve Avrupa maçlarında düzenli olarak şans tanımak istediği kaydedildi.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Tüm bunlara rağmen Singo'nun, Portekiz liginin kariyerinin bir sonraki aşaması için ideal bir seçenek olmadığına inandığı ve Porto'ya kapıları kapattığı vurgulandı.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

PREMIER LİG VE SERIE A ÖNCELİKLİ LİGLER ARASINDA!

Singo'nun geleceğiyle ilgili çok net fikirleri olduğu ve kariyerinin bir sonraki aşamasında İngiltere Premier Lig ya da İtalya Serie A'ya gitmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

GEÇEN SEZON 29 MAÇA ÇIKTI!

Wilfried Singo geçen sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 29 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Başarılı defans bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi

Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olan Singo'nun, sarı kırmızılı ekiple olan kontratı 2030 yılında sona erecek.

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