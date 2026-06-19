Africafoot'un haberine göre; Wilfried Singo, Porto'dan kendisine gelen teklifi reddetti. Fildişi Sahilli futbolcunun transferde daha yüksek takımları hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Porto'nun, Singo'yu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu yapmayı planladığı ve Avrupa maçlarında düzenli olarak şans tanımak istediği kaydedildi.