Galatasaray'da Singo endişesi! Transfer teklifine yanıt verdi
Galatasaray'ın geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz ekibi Porto'nun, 25 yaşındaki stoperi transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. Başarılı savunmacının geleceğine dair kararının ise netleştiği ifade ediliyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 14:36
Africafoot'un haberine göre; Wilfried Singo, Porto'dan kendisine gelen teklifi reddetti. Fildişi Sahilli futbolcunun transferde daha yüksek takımları hedef olarak belirlediği aktarıldı.
Porto'nun, Singo'yu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu yapmayı planladığı ve Avrupa maçlarında düzenli olarak şans tanımak istediği kaydedildi.
Tüm bunlara rağmen Singo'nun, Portekiz liginin kariyerinin bir sonraki aşaması için ideal bir seçenek olmadığına inandığı ve Porto'ya kapıları kapattığı vurgulandı.
PREMIER LİG VE SERIE A ÖNCELİKLİ LİGLER ARASINDA!
Singo'nun geleceğiyle ilgili çok net fikirleri olduğu ve kariyerinin bir sonraki aşamasında İngiltere Premier Lig ya da İtalya Serie A'ya gitmek istediği öğrenildi.
GEÇEN SEZON 29 MAÇA ÇIKTI!
Wilfried Singo geçen sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 29 karşılaşmada forma giydi.
Başarılı defans bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olan Singo'nun, sarı kırmızılı ekiple olan kontratı 2030 yılında sona erecek.
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