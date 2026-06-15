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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Serie A'dan sürpriz bir takımın, Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan iki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan ekibinin, söz konusu iki futbolcu için toplam 14 milyon euroluk bütçe ayırdığı ve görüşmelerin kısa süre içinde ivme kazanabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Udinese, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

İtalyan ekibinin bu doğrultuda rotasını Galatasaray'a çevirdiği belirtildi.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Takvim'in haberine göre Serie A temsilcisi, bonservisi sarı-kırmızılılarda bulunan Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'u transfer listesine aldı.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen iki oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

İddiaya göre Udinese yönetimi, Zaniolo ve Nelsson için toplam 14 milyon euroluk bir bütçe belirledi.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

İtalyan kulübünün transferleri bu rakam karşılığında sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Her iki futbolcunun da Avrupa'da kariyerlerine devam etmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Galatasaray yönetiminin de gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Zaniolo ve Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmeleri 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray'da yaz temizliği başlıyor! 2 ayrılık

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

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