Dursun Özbek'ten Osimhen ve Icardi açıklaması! Galatasaray'dan ayrılacaklar mı?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sorularını yanıtlayan Özbek, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
SORU: Icardi giderse B Planınız var mı? Yerine üst düzey bir golcü almayı düşünüyor musunuz?
CEVAP: Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İcardi ayrılırsa, daha iyisini transfer edecek gücümüz var.
SORU: Galatasaray'ın ne kadar transfer bütçesi var Başkanım?
CEVAP: Harcama limitlerine göre hareket edeceğiz. Hangi koşullar bu limitlerin içine giriyor? Bir değişiklik var mı? Eskiden yüzde 30 sapmayı kabul ediyorlardı. Bu konuda kriterler sürekli değişiyor. Her kulübün gelir-gider dengesine göre hesaplanır. Bu konuda hata yapmak istemiyoruz. UEFA ile bir sıkıntı yaşamak istemeyiz. UEFA, kriterlerine uyduğumuz için bize bir teşekkür mektubu gönderdi. Galatasaray Kulübü olarak harcama limitlerine göre bir bütçe oluşturacağız.
SORU: Okan Buruk ile devam etme konusunda arada bir sıkıntı var mı?
CEVAP: Hiçbir sıkıntımız yok. Okan Buruk ile devam edeceğiz. Okan Buruk, Galatasaray'da üst üste beş şampiyonluk yaşayarak büyük bir rekora imza atacak.
SORU: Okan Buruk'tan size ulaşan bir transfer listesi geldi mi?
CEVAP: Hocamız bize bir transfer raporu hazırladı. Bugün-yarın bana ulaşacak. Hem takımın mevcut durumu, hem eksik mevkilerle ilgili düşünceleri ve transferi planlanan isimleri bize bildirecek. Biz her zaman takımın omurgasını-iskeletini korumak istiyoruz. Okan hocanın performansını yeterli bulmadığı oyuncular ve kiralıktan dönen oyuncularla ilgili raporu da önemli. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için geçen yılın üzerinde, daha da güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Okan hocamdan gelen rapora göre hızlıca yol alacağız.
"ASLANTEPE YÜZYILIN PROJESİ"
SORU: Aslantepe Vadisi Projesi hakkında bilgi verir misiniz? Sizin bu projeye ne kadar önem verdiğinizi biliyoruz. Bu projenin finansal haritası netleşti mi?
CEVAP: Bu proje Galatasaray için çok önemli. Detaylı bir şekilde cevaplandırmak istiyorum. Bu projeyi genel kurullarda, divan toplantılarında hep ifade ettim. Bu proje, Galatasaray için bu yüzyılın projesidir. Amatör sporları tek çatı altında toplamış olacağız. Basketbol, voleybol, bunların altyapıları, salon sporları, yüzme… bunların hepsini Aslantepe'de tek çatı altında topluyoruz. Bu, Galatasaray'a büyük bir yönetim kolaylığı sağlayacak. İdari binayı da buraya yapıyoruz. Herkes birbirini görecek, açık ofisler olacak. Kim ne yapıyor, görevinin başında mı? Hepsini yakından kontrol edebileceğiz. Artı bir kamp tesisimiz olacak. Bizim oyuncularımız da zaman zaman kampa girmek istiyor. Bütün sporcular, kendi kompleksimizde Galatasaray ruhu ile yetişecek.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ASLANTEPE PROJESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Bu konuda bir araştırma yaptım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in en büyük hayallerinden biri olarak müjdelediği Aslantepe Vadi Projesi, toplam 165 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Galatasaray bu dev proje ile birlikte her yıl ödediği milyonlarca dolarlık kira yükünden kurtulacak. Hem de kasasına her yıl yaklaşık 50 milyon dolar koyacak. 200 milyon dolarlık bir yatırımla hizmete açılacak bu dev Aslantepe Projesi, Galatasaray'a sadece maç günü gelirleri sağlamakla kalmayacak. 365 gün sıcak para akışı sağlayan bir finansal merkez haline gelecek.
SORU: Aslantepe projesinin finansmanını nasıl sağlayacaksınız?
CEVAP: Galatasaray, geçtiğimiz 1,5 yıl içinde tesisleşmeye kendi kasasından 70 milyon Euro harcama yapmış. Dört senelik bir proje olduğu için orta vadeli bir yatırım kredisi de kullanmayı düşünüyoruz. Yüzde 20'si için 10 senelik bir kredi.
SORU: Rams Park son yıllarda hep kapalı gişe! Stat kapasitesini artırma konusunda bir projeniz var mı?
CEVAP: Localar üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Localardaki koltuk sayısını artıracağız. Ama bu çalışma ile stat kapasitesini belli bir sayıda artırmış olacağız. Ama bu çok büyük bir rakam olmuyor.
SORU: 10+4 yabancı kuralı çok konuşuluyor. Bu kural, Galatasaray'ı da zorlayabilecek bir kural. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Futbol Federasyonu'na 10+4 kuralı ile ilgili bir başvurunuz olacak mı?
CEVAP: Geçen yıl Federasyon'a bir başvuru yaptık. Şimdi burada olayı şu şekilde düşünmek lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Seneye de belki bir mücadele edecek veya yine Galatasaray katılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizdeki regülasyon ne ise buna göre karar almak lazım. Kendi kendimizi neden daraltıyoruz! Örneğin sen beni savaşa gönderiyorsun. Elime kılıç-kalkan veriyorsun. Karşı tarafın elinde füze var. Avrupa'da mücadele edecek kulüplerimizin de bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Dolayısı ile Federasyonun bunu dikkate almasını istiyoruz. Bu karar değişir mi? Olduğu gibi mi kalır? Bu konudaki belirsizlik, bizim kadro planlamalarımızı da sekteye uğratıyor, geciktiriyor. 23 yaş altı ile beni kısıtlıyorsun! 23 yaş altı oyuncu, Galatasaray'ın oyuncusu olacaksa da en pahalı oyuncu oluyor. Gelecek vadeden, kaliteli genç oyuncuları kulüpleri satmak istemez. Satmaya karar verirse de çok uçuk fiyatlara satıyor.
SORU: Geride kalan sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldunuz. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir başarı beklentiniz var?
CEVAP: Daha iyisini yapacağız inşallah. Geçen sezonki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yapacağız. Çünkü sadece Galatasaray taraftarının değil, Türk insanının da beklentisini artırdık. Şöyle bir beklenti de var! 'Avrupa'dan bir kupa daha alınacaksa eğer bunu yine Galatasaray yapar.'
SORU: Galatasaray adına Dünya Kupası'nı takip eden bir ekip var mı?
CEVAP: Elbette ki Dünya Kupası'nı yakından takip eden ekibimiz olacak.
"AVRUPA'DAKİ TARAFTAR DERNEKLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ"
SORU: Alman futbol efsanesi Oliver Kahn, geçtiğimiz günlerde sizi ziyaret etti. Neler konuştunuz? Sizden ne gibi talepleri oldu?
CEVAP: Oliver Kahn bize ulaştı. Ziyaret etmek ve benimle görüşmek istediğini bildirdi. Ben de buyursun gelsin dedim. Geldi, oturduk konuştuk. Kemerburgaz Tesisleri'ne götürdüm kendisini. Özellikle şunu söyledi. 'Ben bu tesislere bayıldım. Ben böyle bir tesise dünyada ender rastladım' dedi. OLIVER Kahn, Galatasaray'ın geldiği seviyeyi biliyor. Almanya'daki büyük Türk nüfusunu biliyor. Bu nüfusun çok büyük bölümü de Galatasaraylı. Şu anda biz bir faaliyet içindeyiz. Onu da konuştuk. Avrupa'nın her şehrinde bizim taraftar derneklerimiz var. Belçika'da, Fransa'da, İsviçre'de, Belçika'da, Fransa'da, Romanya'da, Almanya'da… Ben şöyle bir proje başlattım. Biz bu dernekleri bir şemsiye altında toplayalım. Bu durum, Galatasaray'ın Avrupa'daki gücünün bir araya getirilmesi anlamına da geliyor. Yani tek bir çatı altında toplamak, tek ses olmak… İki-üç ay önce bu çalışmalara başladık biz. Globalleşmede bu çok önemli. Mağazacılık anlamında da çok değerli. Oliver Kahn da bu çalışmamızı duymuş. Kahn da marka bir isim. Geçmişte Bayern Münih'in CEO'luğunu da yapmış. Kendisinin bu konuda projeleri varmış. Kendisi ile bundan sonra da bu tarz projeler konusunda işbirliği yapmak için bir araya geleceğiz. Galatasaray'ın marka değerini, bilinirliğini daha da artırmak için bizim marşa basmamız gerekiyor. İkinci etabımız ise Kuzey Afrika. Fas, Tunus ve Cezayir'den başlayacağız. Oralarda da muazzam bir taraftar kitlemiz var. Daha sonra Afrika'nın güneyine yöneleceğiz. Dünyanın her tarafında her geçen gün taraftar kitlemiz artıyor. Bu büyük potansiyeli harekete geçireceğiz. Galatasaray'ın geçen yılki bütçesi 450 milyon Euro'ya geldi. Bu bütçenin daha da artması için globalleşmek çok önemli. Dünyaya açılmak zorundaydık. Biz bu konuda düğmeye bastık.
"NAKLEN YAYIN KONUSUNDA FENERBAHÇE İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ!"
SORU: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu. Kendisini arayıp tebrik ettiniz mi? Aranızda bir diyalog geçti mi?
CEVAP: Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübüyüz. Dolayısı ile burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız. Naklen yayın ihalesi geliyor. Aziz Başkan döneminde, Kulüpler Birliği başkanıyken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı. Şimdilerde 170 milyon dolar civarında. Dolayısı ile ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istiyoruz.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.