Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek! Devre arasındaki transferler...
Fenerbahçe, geride kalan devre arası transfer döneminde kadrosuna pek çok önemli ismi kattı. Kanarya'da yeni transferler ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise oldukça dikkat çekiyor. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 13:57
Fenerbahçe, mücadele ettiği tüm kulvarlarda sezon sonunda mutlaka kupalar kaldırmayı hedefliyor.
Kanarya bu doğrultuda devre arası transfer döneminde kadrosuna pek çok önemli ismi dahil etti.
Sarı-lacivertlilerde kadroya katılan futbolcularla ilgili ortaya çıkan o gerçek ise dikkatlerden kaçmadı.
Sabah'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde getirilen Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif takıma önemli katkılar veriyor.
Kanarya'da özellikle Fransız yıldız Guendouzi'nin çok yönlü oynayıp hem orta sahada hem de stoperdeki performansı büyük beğeni topladı. Futbolcunun ayrıca skor katkısı sağlaması Fenerbahçeli taraftarları bir hayli memnun etti.
Sarı-lacivertlilerde transfer dönemimin bitmesine kısa süre kala Fransa'nın Angers takımından getirilen Sidiki Cherif ise gollerini atmaya başladı. Fransız futbolcu, son 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de ara transferin ilk hamlesi Anthony Musaba da kısa sürede önemli skor katkısı sağladı. Hollandalı oyuncu, kanatlardaki etkinliğiyle tribünlerin güvenini kazandı.
Sarı-lacivertlilere büyük bir heyecanla transfer edilen N'Golo Kante'nin adım adım kendisinden istenilen form düzeyine ulaştığı gözleniyor. Fiziksel olarak toparlanan Kante'nin İngiltere'de 2-1 kazanılan Nottingham Forest maçında 5 top, 5 ikili mücadele kazanması ayrıca 2 hücum kesmesi büyük alkış aldı.
Tecübeli yıldız, bu maçta 92 pas isabeti yakaladı. Samsunspor maçında ise 7 kez top kaptı.
Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra geri dönen Mert Günok, sezonun ikinci yarısında üç karşılaşmada oynadı. Deneyimli file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeniçarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarında kalede görev aldı. Bu 3 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.