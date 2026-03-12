Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek! Devre arasındaki transferler...

Sarı-lacivertlilere büyük bir heyecanla transfer edilen N'Golo Kante'nin adım adım kendisinden istenilen form düzeyine ulaştığı gözleniyor. Fiziksel olarak toparlanan Kante'nin İngiltere'de 2-1 kazanılan Nottingham Forest maçında 5 top, 5 ikili mücadele kazanması ayrıca 2 hücum kesmesi büyük alkış aldı.