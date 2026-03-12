Celta Vigo-Lyon CANLI izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Balaidos Stadyumu'ndaki bu zorlu mücadeleyi Belçikalı hakem Erik Lambrechts yönetecek. Ev sahibi Celta Vigo, bu sezon Avrupa'da Fransız takımlarına karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor. Göze hoş gelen hücum futboluyla bilinen İspanyol ekibinde golcü Borja Iglesias ve genç yıldız Williot Swedberg, Lyon savunmasının en çok çekindiği isimler olacak. Konuk ekip Lyon cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Avrupa Ligi aşamasını lider bitiren Fransız temsilcisi, bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak turnuvanın en büyük favorilerinden biri olduğunu kanıtladı. İşte Avrupa'da gecenin en heyecan verici eşleşmelerinden birine dair detaylar...

Celta Vigo-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Celta Vigo-Lyon mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Celta Vigo-Lyon MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Lyos maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Celta Vigo-Lyon MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira; Vecino; Aspas, Moriba; Rueda, Iglesias, Swedberg

Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Nartey, Abner; Karabec, Tolisso; Yaremchuk