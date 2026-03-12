CANLI SKOR ANA SAYFA
Celta Vigo-Lyon CANLI izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Lyon CANLI izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 heyecanı, İspanyol ve Fransız futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getiriyor. Lig aşamasını 13 puanla 16. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Celta Vigo, lig aşamasını 21 puanla zirvede tamamlayarak doğrudan bu tura yükselen Olympique Lyon’u ağırlıyor. Claudio Giraldez yönetimindeki Celta, evinde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde edip Fransa'daki rövanş öncesi umutlanmak isterken; Lyon, Avrupa’daki dominasyonunu sürdürüp çeyrek final kapısını Vigo'da aralamak niyetinde. Peki Celta Vigo-Lyon maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 12:03
Celta Vigo-Lyon CANLI izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Balaidos Stadyumu'ndaki bu zorlu mücadeleyi Belçikalı hakem Erik Lambrechts yönetecek. Ev sahibi Celta Vigo, bu sezon Avrupa'da Fransız takımlarına karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor. Göze hoş gelen hücum futboluyla bilinen İspanyol ekibinde golcü Borja Iglesias ve genç yıldız Williot Swedberg, Lyon savunmasının en çok çekindiği isimler olacak. Konuk ekip Lyon cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Avrupa Ligi aşamasını lider bitiren Fransız temsilcisi, bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak turnuvanın en büyük favorilerinden biri olduğunu kanıtladı. İşte Avrupa'da gecenin en heyecan verici eşleşmelerinden birine dair detaylar...

Celta Vigo-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Celta Vigo-Lyon mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Celta Vigo-Lyon MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Lyos maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Celta Vigo-Lyon MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Celta Vigo-Lyon MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira; Vecino; Aspas, Moriba; Rueda, Iglesias, Swedberg

Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Nartey, Abner; Karabec, Tolisso; Yaremchuk

