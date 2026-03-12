Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland!

Barcelona'nın yeni başkan adaylarından biri olan Victor Font, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı transfer etmek için kolları sıvadı. Norveçli forvet için yoğun çalışmalarını sürdüren Font, pazar günü yapılacak seçimde mevcut başkan Joan Laporta'yı yenmesi halinde transfer için düğmeye basacak.

Mirror'un haberine göre; 25 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın muhtemel yöneticileri ile Manchester City yönetimi geçtiğimiz çarşamba görüşmeler gerçekleşti.

Dünya yıldızı Haaland geçtiğimiz yıl Manchester City ile 2034 yılına kadar sürecek olan sözleşmeye imza attı. Ancak Norveçli yıldız özellikle Pep Guardiola'nın takımın başında devam edip etmeyeceği kararıyla yakından ilgileniyor.

Haaland, bu sezon City formasıyla çıktığı 40 maçta 29 gol ile 7 asist katkısı kaydetti.