Barcelona'nın başkan adayının hayali Erling Haaland!

Barcelona'nın başkan adayı Victor Font, başkanlığa seçildiği takdirde dünyanın en pahalı santrforlarından biri olan Erling Haaland'ı transfer etmeyi hedefliyor. Font, yıldız oyuncuyu İspanya ekibine katmak için çalışmaları sürdürüyor. İşte o detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 13:53
Barcelona'nın yeni başkan adaylarından biri olan Victor Font, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı transfer etmek için kolları sıvadı. Norveçli forvet için yoğun çalışmalarını sürdüren Font, pazar günü yapılacak seçimde mevcut başkan Joan Laporta'yı yenmesi halinde transfer için düğmeye basacak.

Mirror'un haberine göre; 25 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın muhtemel yöneticileri ile Manchester City yönetimi geçtiğimiz çarşamba görüşmeler gerçekleşti.

Dünya yıldızı Haaland geçtiğimiz yıl Manchester City ile 2034 yılına kadar sürecek olan sözleşmeye imza attı. Ancak Norveçli yıldız özellikle Pep Guardiola'nın takımın başında devam edip etmeyeceği kararıyla yakından ilgileniyor.

Haaland, bu sezon City formasıyla çıktığı 40 maçta 29 gol ile 7 asist katkısı kaydetti.

