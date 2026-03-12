CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 13:21
Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"GATTUSO BENİ ÇAĞIRIRSA MUTLU OLURUM"

"İtalya forması bir hayal. Bunun için her şeyi yapıyorum. Eğer teknik direktör Gattuso beni çağırırsa çok mutlu olurum; çağırmazsa da kazanmak için çalışmaya devam edeceğim."

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"CİDDİ SAKATLIKLAR YAŞADIM"

"Kariyerimde çok fazla ciddi sakatlık yaşadım. Dizlerimde iki operasyon, sağ ve sol çapraz bağlar, sol ayak metatarz kemiğinin kırılması… Zor bir dönemdi."

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"HAZİRAN AYINDA KİMSE BENİ İSTEMİYORDU"

"Udinese'ye tam bir minnettarlık duyuyorum. Haziran ayında kimse beni istemiyordu. Onlar inandı. Thauvin'in yerine birini arıyorlardı. Udine beni harika karşıladı ve burada olmaktan mutluyum."

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"FENERBAHÇE DERBİSİNDE ÇİFT GOL ATTIM"

"Galatasaray'da çok iyiydim, Fenerbahçe derbisinde çift gol attım ve şampiyonluğu kazandım. Ama şimdi tek düşündüğüm şey burada olmak. Güvenildiğimi hissediyorum, değer verildiğimi ve projenin bir parçası olduğumu görüyorum."

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"MOURINHO HER ŞEYİ MÜKEMMEL YÖNETİYOR"

"Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."

Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

İŞTE O RÖPORTAJ

2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi!
Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHP'liler sanık Ekrem İmamoğlu'nu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Bernardo Silva'ya kanca!
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 12:24
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk olacak! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk olacak! 12:00
Celta Vigo-Lyon maçı ne zaman? Celta Vigo-Lyon maçı ne zaman? 12:00
Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i 11:54
Nottingham Forest-Midtjylland maçı ayrıntıları! Nottingham Forest-Midtjylland maçı ayrıntıları! 11:45
Beşiktaş'a Alman ön libero! Beşiktaş'a Alman ön libero! 11:43
Daha Eski
Genk-Freiburg maçı tüm detayları! Genk-Freiburg maçı tüm detayları! 11:35
Ferencvaros-Sporting Braga maçı detayları! Ferencvaros-Sporting Braga maçı detayları! 11:25
Lille-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler Lille-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler 11:14
G.Saray'dan Bernardo Silva'ya kanca! G.Saray'dan Bernardo Silva'ya kanca! 11:10
Bologna-Roma maç bilgileri! Bologna-Roma maç bilgileri! 10:58
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! 10:54