Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 13:21
"HAZİRAN AYINDA KİMSE BENİ İSTEMİYORDU"
"Udinese'ye tam bir minnettarlık duyuyorum. Haziran ayında kimse beni istemiyordu. Onlar inandı. Thauvin'in yerine birini arıyorlardı. Udine beni harika karşıladı ve burada olmaktan mutluyum."
"FENERBAHÇE DERBİSİNDE ÇİFT GOL ATTIM"
"Galatasaray'da çok iyiydim, Fenerbahçe derbisinde çift gol attım ve şampiyonluğu kazandım. Ama şimdi tek düşündüğüm şey burada olmak. Güvenildiğimi hissediyorum, değer verildiğimi ve projenin bir parçası olduğumu görüyorum."
"MOURINHO HER ŞEYİ MÜKEMMEL YÖNETİYOR"
"Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."
