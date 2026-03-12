CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Sipay Bodrumspor deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Bodrum ekibi deplasmanda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 15:44
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Bodrum ekibi deplasmanda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini Taulant Seferi 18'de penaltıdan, Cenk Şen 56'da ve 63'te Omar Imerı kaydetti.

Ev sahibinin gollerini ise Gianni Bruno 54' ve maçın son dakikalarında 90+4'te Tsunami kaydetti.

Bu maç sonucuyla Bodrumspor, 51 puanla ligin 6.sırasında yer alıyor. Iğdırspor ise 44 puanla 9.sırada yer alıyor.

