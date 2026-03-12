CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Nottingham Forest-Midtjylland CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Midtjylland CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 turu heyecanı, köklü bir geçmişle modern bir direnişi karşı karşıya getiriyor. Lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Fenerbahçe’yi eleyerek turlayan Nottingham Forest, lig aşamasını 19 puanla 3. sırada bitirerek doğrudan bu tura yükselen Midtjylland ile karşılaşıyor. Vítor Pereira yönetimindeki Forest, sezonun ilk yarısında sahasında 3-2 mağlup olduğu rakibinden intikamını alıp çeyrek final kapısını aralamak isterken; Danimarka temsilcisi, İngiltere’den bir kez daha zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki Nottingham Forest-Midtjylland maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:45
Nottingham Forest-Midtjylland CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'nin en tarihi stadyumlarından biri olan City Ground'daki dev mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Ev sahibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Vítor Pereira, sakatlıklarla boğuşuyor. Ayrıca Chris Wood, Willy Boly ve Nicolo Savona gibi önemli isimler de sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Midtjylland cephesinde ise golcü Franculino sakatlığı, yıldız isim Darío Osorio ise sarı kart cezası nedeniyle bu kritik deplasmanda takımını yalnız bırakacak. İki takımın lig aşamasındaki randevusunda Midtjylland, 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte 30 yıl sonra Avrupa'da çeyrek final hedefleyen Forest'ın kader maçına dair detaylar...

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Nottingham Forest-Midtjylland mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Midtjylland maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Midtjylland: Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Mbabu, Billing, Castillo, Bak; Simsir; Cho, Brumado

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
