Nottingham Forest-Midtjylland CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere'nin en tarihi stadyumlarından biri olan City Ground'daki dev mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Ev sahibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Vítor Pereira, sakatlıklarla boğuşuyor. Ayrıca Chris Wood, Willy Boly ve Nicolo Savona gibi önemli isimler de sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Midtjylland cephesinde ise golcü Franculino sakatlığı, yıldız isim Darío Osorio ise sarı kart cezası nedeniyle bu kritik deplasmanda takımını yalnız bırakacak. İki takımın lig aşamasındaki randevusunda Midtjylland, 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte 30 yıl sonra Avrupa'da çeyrek final hedefleyen Forest'ın kader maçına dair detaylar...

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Nottingham Forest-Midtjylland mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Midtjylland maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Nottingham Forest-Midtjylland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Midtjylland: Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Mbabu, Billing, Castillo, Bak; Simsir; Cho, Brumado