Fenerbahçe'den Jan Oblak operasyonu! Başkan adaylarının listesinde

Sarı lacivertliler, yeni sezonda kaleyi süper bir isme emanet edecek. Fenerbahçe, Atletico Madrid'in satış listesine koyduğu Jan Oblak'ı gündemine aldı. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, menajerler aracılığıyla Sloven kaleci için çalışma başlattı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken iki başkan adayı da gözünü kararttı. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, takımı güçlendirmek için yıldız isimlerle görüşme yaparken, son günlerde iki adayın da listesine bir isim girdi: Jan Oblak...

İspanyol devi Atletico Madrid'in satış listesine koyduğu Sloven süper star için iki başkan adayı da çalışma başlattı.

Önümüzdeki hafta içinde İspanya'ya çıkarma yapılacak ve Oblak için resmi temaslar başlayacak.

DEVLERİN RADARINDA

Uzun yıllardır İspanyol devinin formasını giyen 33 yaşındaki kaleci için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak.

Ancak bu transfer Fenerbahçe için o kadar kolay değil.

Neuer'in yerine kaleci bakan Bayern Münih ile İtalya Serie A'yı şampiyon tamamlayan İnter de Sloven kaleciyle ilgileniyor.

Fakat iki kulüp de Oblak'ın Atletico'dan aldığı maaşı vermeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin Oblak'a aynı maaşı teklif ederek, transferde öne geçmek istediği belirtildi.

41 MAÇTA OYNADI
2014'te Benfica'dan 16 milyon euroya transfer edilen Jan Oblak, 12 sezondur Atletico Madrid'in formasını giyiyor.

Bu sezon ise İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı.

MAAŞI 20 MİLYON EURO'DAN FAZLA
Jan Oblak, Atletico Madrid'in en fazla kazanan oyuncusu konumunda... Sloven eldiven senelik 20 milyon 830 bin euro maaş alıyor. Oblak'a en yakın isim ise 12.5 milyon euroya Ademola Lookman...

