GALATASARAY HABERLERİ - Roland Sallai'ye Premier Lig'den 2 talip birden!
Galatasaray'da gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Roland Sallai İngiliz ekiplerinin transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılı yönetim ise başarılı oyuncu için sezon sonunda yüksek bonservis beklentisiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Takvim'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki oyuncu için astronomik bir teklif bekleyen Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda bu isteğini iki kulübede iletecek. Aksi taktirde Sallai ile yolları ayırmayı düşünmüyor.
Yönetimin ve teknik direktör Okan Buruk'un Macar yıldızdan çok memnun olduğu, 23 Mayıs'taki seçim sonrasında başarılı futbolcunun maaşına iyileştirme niteliğinde ufak bir zam yapılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Sallai, bu sezon 45 maçta forma giyerken istikrarlı görüntüsüyle büyük beğeni topladı.
Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 6 asistle takımına 7 gollük katkıda bulundu.
