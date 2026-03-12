CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İtalyan basınında dev iddia! Galatasaray Bernardo Silva için devrede

İtalyan basınında dev iddia! Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Transfer döneminde yaptığı yıldız oyuncu takviyeleriyle hem ülkemizde hem dünyada ses getiren Galatasaray'da gündemde yeni bir yıldız var. Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva için Galatasaray'ın devrede olduğu söylendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:16
EREN YILANCIOĞLU
İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna devam eden Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklara da başladı.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Noa Lang gibi dünya devlerinde forma giyen oyuncuları renklerine bağlayan Galatasaray için bir bomba iddia daha geldi.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Cimbom'da daha öncede gündeme gelen Bernardo Silva ismi tekrar İtalyan basınında gündem oldu.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Osimhen ve Sane gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile de ilgileniyor.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

31 yaşındaki Silva için en önemli rakip Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elediği Juventus olarak öne çıkıyor.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Öte yandan Benfica ve Inter Miami'nin de Bernardo Silva'ya ilgi gösterdiği haberde aktarıldı.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Bernardo Silva'nın yıllık 7-8 milyon Euro civarında maaş kazandığı ve transfer görüşmelerinin bu seviyeden başlayabileceği aktarılıyor.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Deneyimli orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 27 milyon Euro bandında gösteriliyor.

İtalyan basınında dev iddia:Galatasaray Bernardo Silva için devrede

Silva bu sezon çıktığı 39 maçta 2 gol 5 asist katkısı kaydetti.

2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi!
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
PKK'dan "dağdan inme" pazarlığı! Elebaşı Duran Kalkan'dan şantaj girişimi: "Evine gitmek için yanıp tutuşan insanlar yok"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna-Roma maç bilgileri! Bologna-Roma maç bilgileri! 10:58
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! 10:54
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 10:53
Panathinaikos-Real Betis maçı hakkında! Panathinaikos-Real Betis maçı hakkında! 10:44
Stuttgart-Porto maçı detayları! Stuttgart-Porto maçı detayları! 10:09
F.Bahçe'de büyük sorun! F.Bahçe'de büyük sorun! 09:33
Daha Eski
Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı detayları! Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı detayları! 09:27
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi! 09:22
F.Bahçe'ye Amrabat şoku! F.Bahçe'ye Amrabat şoku! 09:21
Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! 09:16
Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor 09:00
Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! 08:56