İtalyan basınında dev iddia! Galatasaray Bernardo Silva için devrede
Transfer döneminde yaptığı yıldız oyuncu takviyeleriyle hem ülkemizde hem dünyada ses getiren Galatasaray'da gündemde yeni bir yıldız var. Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva için Galatasaray'ın devrede olduğu söylendi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:16
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Osimhen ve Sane gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile de ilgileniyor.
Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
31 yaşındaki Silva için en önemli rakip Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elediği Juventus olarak öne çıkıyor.
Öte yandan Benfica ve Inter Miami'nin de Bernardo Silva'ya ilgi gösterdiği haberde aktarıldı.
Bernardo Silva'nın yıllık 7-8 milyon Euro civarında maaş kazandığı ve transfer görüşmelerinin bu seviyeden başlayabileceği aktarılıyor.
Deneyimli orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 27 milyon Euro bandında gösteriliyor.
Silva bu sezon çıktığı 39 maçta 2 gol 5 asist katkısı kaydetti.
