Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaştığı maçta sakatlanan Milan Skriniar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

4 hafta sahalardan uzak kalması ve 5 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetişmesi beklenen Skriniar, daha önce dönebilir.