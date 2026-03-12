CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Milan Skriniar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Slovak futbolcu ile ilgili sarı-lacivertli camiayı sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:55
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaştığı maçta sakatlanan Milan Skriniar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

4 hafta sahalardan uzak kalması ve 5 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetişmesi beklenen Skriniar, daha önce dönebilir.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

Koha'da yer alan bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcu, Slovakya'nın Kosova ile oynayacağı zorlu Dünya Kupası eleme maçında sahada olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

26 Mart tarihinde oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali maçlarında Slovakya-Kosova ile Türkiye-Romanya karşılaşmaların galipleri, 31 Mart'ta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar müjdesi!

İŞTE O HABER

F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
PKK'dan "dağdan inme" pazarlığı! Elebaşı Duran Kalkan'dan şantaj girişimi: "Evine gitmek için yanıp tutuşan insanlar yok"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı!
Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna-Roma maç bilgileri! Bologna-Roma maç bilgileri! 10:58
F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! F.Bahçe'ye Skriniar müjdesi! 10:54
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 10:53
Panathinaikos-Real Betis maçı hakkında! Panathinaikos-Real Betis maçı hakkında! 10:44
Stuttgart-Porto maçı detayları! Stuttgart-Porto maçı detayları! 10:09
F.Bahçe'de büyük sorun! F.Bahçe'de büyük sorun! 09:33
Daha Eski
Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı detayları! Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı detayları! 09:27
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi! 09:22
F.Bahçe'ye Amrabat şoku! F.Bahçe'ye Amrabat şoku! 09:21
Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! 09:16
Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor 09:00
Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! 08:56