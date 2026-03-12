Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında çok sayıda isimle vedalaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu. La Liga ekibi Real Betis'e kiralanan Faslı futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Faslı orta saha oyuncusu, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralandı.
Fenerbahçe'nin yazın Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmış, İspanyol ekibi, oyuncunun bonservisini almayı planlamıştı.
Ancak deneyimli futbolcu, kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı.
Bu gelişmelerin ardından Real Betis yönetimi, Amrabat'ın bonservisini alma planını rafa kaldırdı.
Sabah'ın haberine göre, Faslı yıldız sezon sonu İstanbul'a dönecek.
Sofyan Amrabat bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
