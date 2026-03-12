Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak ön plana çıktı.

Sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayırdı.