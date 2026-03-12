CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında çok sayıda isimle vedalaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu. La Liga ekibi Real Betis'e kiralanan Faslı futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 09:21
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak ön plana çıktı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kanarya'da takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Faslı orta saha oyuncusu, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralandı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin yazın Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmış, İspanyol ekibi, oyuncunun bonservisini almayı planlamıştı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Ancak deneyimli futbolcu, kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Bu gelişmelerin ardından Real Betis yönetimi, Amrabat'ın bonservisini alma planını rafa kaldırdı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sabah'ın haberine göre, Faslı yıldız sezon sonu İstanbul'a dönecek.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sofyan Amrabat bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

