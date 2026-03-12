Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! Şampiyonlar Ligi'nde...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadeleye sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla damga vurdu. Yıldız file bekçisi ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir başarıya da imza attı. İşte detaylar...

Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar önemli bir avantaj elde ederken rövanş karşılaşması sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup ettiği mücadelenin kazanılmasında kaleci Uğurcan Çakır çok büyük rol oynadı.

File bekçisi yaptığı kurtarışlarla gecenin kahramanlarından olurken aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir başarıya da imza attı.

Uğurcan Çakır, Liverpool maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu.

1-0 biten karşılaşmada kalesine gelen 6 isabetli şutta gol izni vermeyen Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi.

Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

